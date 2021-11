Don Lemon envoie une lettre légale à Megyn Kelly

CORRECTION : Cette histoire a été mise à jour pour corriger une version antérieure qui indiquait à tort que Mme Polisi avait déposé une plainte légale contre Mme Kelly.

Mégyn Kelly a été mis en demeure par Don Citron après que l’animateur de talk-show conservateur a invité Dustin Hice, un homme qui a porté des accusations de harcèlement sexuel contre Lemon, dans son émission de radio SiriusXM.

« Vous avez permis que les déclarations de M. Hice ne soient pas contestées lors de votre émission, clairement à cause d’une vendetta que vous avez contre M. Lemon », lit-on dans une lettre de l’avocat de Lemon, Caroline J. Polisi, obtenu par Radar Online.

La lettre accusait également Kelly d’avoir laissé les auditeurs raconter une histoire « déséquilibrée et inexacte » sur ce qui s’était passé entre Hice et Lemon.

Hice a accusé l’animateur de CNN de l’avoir agressé sexuellement à Sag Harbor au cours de l’été 2018. Hice a déposé une plainte un an plus tard et a déclaré qu’il avait souffert de « sentiments de honte, d’humiliation, d’anxiété, de colère et de culpabilité ».

L’incident s’est produit avant que Lemon n’annonce ses fiançailles à son partenaire, Tim Malone.

« Il a sa main dans son pantalon en se frottant agressivement, et il a poussé ses deux doigts sous ma moustache. » Dustin Hice, qui poursuit Don Lemon de CNN pour une agression présumée de nature sexuelle, détaille exclusivement l’incident. Téléchargez maintenant : https://t.co/F96HgIpiAu pic.twitter.com/JJfjDFVKHa – Le Megyn Kelly Show (@MegynKellyShow) 8 novembre 2021

Selon la lettre, Hice a faussement déclaré qu’on lui avait offert 500 000 $ pour régler le procès de la batterie. L’avocat de Lemon a déclaré qu’ils avaient offert un montant de « nuisance » de 8 000 $ et que Hice avait « exigé » 1,5 million de dollars en échange de ne pas rendre publique la réclamation.

L’avocat de Lemon a également accusé Hice d’avoir soudoyé un témoin et d’avoir déformé ce qui s’était passé.

« Monsieur. Lemon a présenté des preuves que M. Hice a proposé de corrompre un témoin et qu’il a intentionnellement détruit et retenu des preuves matérielles que les deux sont directement liées à ses prétendues allégations et qui sapent gravement sa crédibilité », écrit-elle dans la lettre.

Don Lemon, présentateur de l’émission « CNN Tonight with Don Lemon » de CNN. (Photo : CNN)

Dans la lettre, l’avocat a demandé à Kelly de corriger ses reportages et déclarations publiques «imprudents». « J’espère que vous corrigerez vos reportages imprudents d’aujourd’hui et les déclarations publiques que vous avez faites auparavant à propos de cette affaire – des déclarations qui démontraient un mépris imprudent de la vérité et absolument aucun effort de votre part pour essayer de vérifier les faits. »

CNN, le réseau avec lequel Lemon entretient une relation de longue date, a soutenu l’hôte et a laissé entendre que Hice méprisait CNN et l’a dit sur ses plateformes de médias sociaux maintenant supprimées.

«Cette réclamation fait suite à ses menaces infructueuses et à ses demandes d’une somme d’argent exorbitante de la part de Don Lemon. Don nie catégoriquement ces allégations et cette affaire ne mérite aucun autre commentaire pour le moment », lit-on dans une déclaration de CNN au moment de la lettre initiale.

L’ancien animateur de Fox News n’a pas encore répondu publiquement à la lettre de l’avocat de Lemon.

