Don Lemon parle de la mort de sa sœur, a trouvé l’amour dans la cinquantaine et a fondé une famille / WATCH ⋆ .

Tamron Hall & Don Lemon (capture d’écran)

* Le mercredi 31 mars, édition de “Salle Tamron, « CNN Anchor Don citron a rejoint l’émission pour discuter de la guérison après la perte tragique de sa sœur, trouver l’amour dans la cinquantaine et discuter du racisme avec des amis. Lemon a également révélé pour la première fois dans l’émission en direct que lui et son fiancé cherchaient à fonder une famille par adoption ou maternité de substitution dans les années à venir.

Citron sur pourquoi son fiancéé Tim [Malone] est la bonne personne pour lui et pourquoi il pensait ne jamais pouvoir se marier:

«C’était juste la bonne personne… Je viens de trouver la bonne personne, la personne qui croit en l’amour inconditionnel, qui croit aux défis, qui traverse les défis, qui résiste aux tempêtes d’une relation parce que les relations ne sont pas faciles et je ne le fais pas. t pense qu’ils sont censés être faciles. Quelqu’un qui croit vraiment en la famille, et j’ai décidé que tu sais que je dois me pencher sur ma vie parce que j’ai grandi sans jamais penser que je pourrais être ouvert à propos de qui j’étais amoureux et de ma vie amoureuse et de ma relation. En fait, j’ai grandi en pensant que je ne me marierais jamais, que ce serait juste une colocataire, vous savez, ou je ne pourrais jamais en parler à ma famille ou être honnête avec le public. Et puis, une fois le mariage homosexuel passé, j’ai dit, vous savez, pourquoi pas, pourquoi ne pas se marier? Pourquoi pas, vous savez, tomber amoureux et avoir tout le bonheur auquel tout le monde a droit et c’est donc là que je suis en ce moment. J’essaie juste d’être heureux, de faire ce qu’il faut dans la vie, d’aimer quelqu’un et de fonder une famille.

Citron sur la recherche de fonder une famille:

«Oui, je pense à fonder une famille. Écoutez, nous devons d’abord nous marier. Et nous attendons que COVID soit terminé pour le faire parce que je ne pense tout simplement pas que ce soit le bon moment pour se marier pendant COVID. Maintenant, nous voulons pouvoir célébrer avec nos amis, nous voulons pouvoir célébrer en toute sécurité. Mais oui, alors nous réfléchissons à, voulons-nous adopter, voulons-nous passer par la maternité de substitution, comment nous voulons le faire. Tim va certainement devoir être celui qui aura l’enfant parce qu’il est plus jeune, son corps va rebondir.

Citron sur son chemin de guérison après la mort de sa sœur:

«Ce n’était pas facile et même maintenant, il est encore difficile d’en parler, car vous savez que vous ne vous en remettez jamais vraiment, vous apprenez simplement à y faire face, cela fait partie de votre vie. Et, vous savez, le truc bizarre, c’est que maintenant, Tim dit toujours que personne ne vous voit jamais passer par ce truc, je suis le seul à le voir. Tu sais que parfois, encore maintenant, je me réveille au milieu de la nuit en pleurant ou ça va juste me frapper au mauvais moment. Je serai dans un avion ou je vais juste me promener ou je serai au gymnase ou parfois je serai en ondes, et je penserai à ma sœur et je ramasserai, tu sais, je serai en l’air une photo d’elle. Elle a été mon mentor en grandissant, et vous comme vous le savez, en vous déplaçant à travers le pays, vous devenez une sorte de gitane de ville en ville parce que vous essayez d’atteindre un certain niveau. Donc, vous savez que je n’étais pas aussi proche de ma famille, ma sœur dans les années suivantes que je le voudrais simplement parce que, ce qui signifie que la proximité n’est pas aussi proche, je les aime. Et donc je n’ai pas pu les voir aussi souvent que je l’aurais voulu et puis il y avait une certaine culpabilité autour de laquelle je ne sais pas si vous ressentiez cela parce que vous, vous savez que vous manquez beaucoup de vacances et anniversaires et anniversaires parce que vous poursuivez votre rêve.

Lemon en réalisant qu’il avait encore beaucoup de peine à surmonter après la mort de sa sœur:

«C’était tellement difficile. Je n’avais pas réalisé à quel point j’étais encore blessé parce que j’essayais de lire l’audio du livre, j’ai dû m’arrêter. Ce fut la journée la plus longue de ma vie, à essayer de parcourir les parties où je devais lire sur ma sœur. Et j’ai juste continué à revivre et à revivre et j’ai juste dit que je devais arrêter, je ne peux pas le faire. Donc, si vous écoutez l’audio du livre, vous m’entendrez devenir ému, et il y a eu beaucoup de montage, et c’était la partie la plus longue. Cela m’a aidé à montrer à quel point j’étais blessé et à quel point je devais encore faire face »

Tamron a ensuite été rejoint par Azim et Tasreen Khamisa (San Diego, Californie), un père et une fille qui ont perdu leur fils et leur frère lorsqu’il a été assassiné par Tony Hicks, 14 ans, alors qu’il livrait des pizzas. Malgré l’immense tragédie et la douleur auxquelles ils étaient confrontés, Azim et Tasreen ont choisi non seulement de pardonner à Tony ses actes, mais aussi de se lier d’amitié avec lui. REGARDER LE CLIP ICI.

Azim Khamisa explique comment il a trouvé la force de pardonner le meurtrier de son fils:

«Je pense que la réponse passe par votre esprit et votre âme. Je pense qu’il serait très difficile de naviguer entre votre intellect et votre émotion. Mais laissez-moi dire que chaque père devrait avoir une joie comme une fille comme Tasreen. Je suis très fier et je l’aime beaucoup, mais j’ai eu mon expérience hors du corps après avoir reçu un appel d’homicide pour leur dire que Tariq avait été tué par balle. Ma réaction impulsive a été qu’ils ont fait une erreur. Identité erronée, bien sûr. Il venait de se fiancer avec sa petite amie Jennifer, je l’ai appelée à la maison, elle a décroché le téléphone et elle ne pouvait rien dire. Elle sanglotait. J’étais dans ma cuisine. J’ai perdu de la force dans mes deux jambes, je suis tombé au sol, j’ai posé ma tête contre le réfrigérateur recroquevillé en boule et la douleur était si atroce. Je crois en Dieu, j’ai grandi en tant que musulman soufi. J’ai commencé à méditer à 20 ans, j’ai perdu Tariq au début de la quarantaine. Et j’ai quitté mon corps parce que la douleur était si atroce que je ne pouvais pas être dans mon corps. Je crois que je suis allé dans les bras aimants de Dieu. C’est comme si une bombe nucléaire avait explosé dans mon cœur. Et quand l’explosion s’est calmée, je suis revenue dans mon corps avec sagesse. Qu’il y a des victimes aux deux extrémités de l’arme. Cela ne vient pas de mon intellect ou de mon émotion parce que c’est très difficile pour nous, les mortels, de faire cela. Mais c’était un téléchargement de notre puissance supérieure, et cela m’a finalement conduit à pardonner à Tony.

Également dans l’émission d’aujourd’hui, Mark Henick (Toronto, Canada) n’avait que 15 ans lorsqu’il a failli mettre fin à sa vie en sautant d’un pont, mais a été sauvé par un inconnu, Mike Richey (Halifax, Nouvelle-Écosse). Mark a essayé de trouver «l’homme à la veste marron clair» qui lui a sauvé la vie et après avoir fait une conférence TedX sur l’expérience, Mark et Mike ont retrouvé le chemin l’un de l’autre. REGARDER LE CLIP ICI.

Mike Richey sur la découverte du TED Talk de Mark et les émotions qu’il a ressenties en le regardant:

«Un de mes amis, il était en fait mon colocataire au moment de l’incident avec Mark sur le pont, donc il était bien au courant de l’histoire. Alors, quand il a vu la vidéo, il m’a envoyé un lien vers elle et m’a dit que je pense que ce type parle de toi. Donc, je m’étais évadé au travail, je travaille dans un endroit très fréquenté, alors je suis juste allé aux toilettes pour avoir un peu d’intimité pour regarder la vidéo. Et pendant que je le regardais, je regarde cet adulte raconter tout ce que cet adolescent et moi-même avons traversé sur le pont cette nuit-là, vous savez, des années auparavant. Et puis le voyant, ce qu’il fait de sa vie, tu sais je me suis toujours demandé s’il allait bien, s’il était jamais retourné et fini ce qu’il essayait de faire sur le pont cette nuit-là, et cela m’a pesé pendant des années parce que je n’ai jamais savait ce qui lui était arrivé. Donc, le voir non seulement bien mais réussir et faire ces grandes choses de sa vie, c’était incroyablement émouvant. J’ai craqué. Il m’a donc fallu un peu de temps pour me ressaisir et terminer mon quart de travail ce soir-là.

Voici les faits saillants de Tamron Hall pour le reste de la semaine. Veuillez noter: la programmation est sujette à changement.

Jeudi 1er avril: Quelques jours à peine après sa sortie de prison après avoir été gracié, une interview exclusive avec Matthew Rushin, un jeune homme autiste qui purgeait sa peine 10 ans après avoir été impliqué dans deux accidents de voiture. Sa mère Lavern – qui préconise la libération de son fils depuis plus d’un an – se joint également à la conversation. De plus, un cinéaste qui a documenté la quête du retour de son père après avoir été kidnappé par des guérilleros en Colombie il y a 25 ans.

Vendredi 2 avril: Une conversation franche avec les femmes sur la façon dont elles choisissent de vieillir. Les invités incluent les mannequins Paulina Porizkova et Christie Brinkley; l’écrivain, réalisateur et producteur Justine Bateman; et des femmes de tous horizons qui choisissent sans vergogne de faire face au vieillissement de différentes manières.

source: Bergen Onufer – [email protected]