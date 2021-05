Don Lemon quitte-t-il CNN? Panique Internet après l’annonce ⋆ .

Don Lemon, présentateur de longue date de CNN, a de grandes nouvelles à partager – mais ne vous inquiétez pas: ce n’est pas ce que vous pensez.

Lemon s’est rendu sur les médias sociaux samedi matin pour rétablir les faits après avoir livré ce que beaucoup croyaient être un message d’adieu à CNN lors de la tranche de vendredi de «CNN Tonight». Il s’avère que l’interprétation était une fausse alerte, selon Lemon, qui a précisé qu’il ne quittait pas le réseau et qu’il continuerait à héberger son émission sous un nouveau nom.

“Donc, plus tôt, je vous ai dit que j’avais une annonce, et je l’ai fait”, a déclaré Lemon à la fin de l’émission de vendredi.

«Cela a été vraiment, vraiment génial. C’est la dernière nuit que nous serons «CNN Tonight With Don Lemon». Donc, j’apprécie toutes les années de «CNN Tonight With Don Lemon», mais des changements sont à venir. Et je vais vous renseigner.

Après l’émission, les téléspectateurs ont instantanément supposé que Lemon quittait le diffuseur, provoquant une panique généralisée sur Twitter.

«Je savais que quand @donlemon a dit qu’il annonçait quelque chose à la fin de l’émission, je savais que c’était lui qui disait qu’il partait, mais bon sang», a tweeté une personne, accompagnée d’émojis à une seule larme.

«Je sens que je viens de rompre avec!» a écrit un autre. «Pourquoi Don Lemon part-il, où va-t-il. Je l’aime. Ça ne peut pas en croire mes oreilles… J’ai besoin de réponses, c’est déchirant.

En quelques heures, Lemon a sauté en ligne pour rassurer ses abonnés qu’il n’allait nulle part et “ne voulait pas mettre le feu à Internet.” La véritable annonce, a-t-il révélé, est que «CNN Tonight With Don Lemon» s’appellera désormais «Don Lemon Tonight».

«Tout le monde se calme», a déclaré le journaliste chevronné de l’émission, qui a ancré «CNN Tonight» depuis sa création en 2014, dans une vidéo publiée sur Instagram et Twitter.

«Je n’ai pas dit que je quittais CNN. Je viens de dire que c’était la fin d’une ère pour «CNN Tonight With Don Lemon». Je ne quitte pas CNN, vous devrez donc vous connecter lundi… pour voir. C’est ça. Alors, détendez-vous. Je ne pars pas.”

“Je ne pars pas!” il a crié une fois de plus pour les gens dans le dos.

Toujours sous le choc du choc initial, les fidèles fans de Lemon ont poussé un soupir de soulagement collectif sur Twitter.

«Ouf, j’étais sur le point d’avoir un festival de cris complet!» une personne a tweeté. «Je suis tellement contente que vous ne quittiez pas @CNN, j’ai hâte de vous suivre dans votre nouvelle aventure.»

“Ouf!” fait écho à un autre. «Je suis tellement content que vous ne quittiez pas CNN! Et je suis content que vous ayez clarifié cela avant que je le dise à ma mère! Elle a 92 ans et elle vous aime!

Le nouvellement rebaptisé «Don Lemon Tonight» fera ses débuts lundi à 20 h, heure du Pacifique, sur CNN.

