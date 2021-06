Don Lemon ROASTS Trump en tant que «Lounge Act» lors de mariages aléatoires .

hôte CNN Don Citron ancien président absolument énervé, ex-blogueur récent et propriétaire actuel d’un complexe hôtelier en Floride Donald Trump comme une “petite” personne dont le seul moyen de projeter son message est de se présenter comme un “lounge act” lors de mariages aléatoires à Mar-a-Lago.

Dans l’édition de jeudi matin du New Day de CNN, Lemon a rejoint les co-présentateurs Jean Berman et Brianna Keilar pour discuter des croyances des partisans de Trump qui ont monté l’insurrection meurtrière du Capitole et qui continuent de s’accrocher à l’illusion que Trump sera rendu à la présidence.

Lemon a minimisé le pourcentage de républicains qui croient aux mensonges de Trump (ce qui est en fait assez écrasant) et a mis en garde contre le fait d’accorder trop d’attention à Trump.

Keilar a exprimé son désaccord en disant à Lemon «Je connais des gens, j’aime des gens qui croient à cette merde. Et c’est très difficile à regarder.

Elle a poursuivi en disant: «Je vais respectueusement être en désaccord avec vous un peu sur le fait de parler de ces choses, parce que je vais vous dire, les premières informations à ce sujet, ce n’est pas qu’ils ne les obtiennent pas de nous. C’est nous qui le renversons.

“Je ne suis pas en désaccord avec cela, je pense que vous pouvez être informé sans être inondé”, a déclaré Leom. “Je pense que vous pouvez appeler les gens, vous pouvez les exposer, mais après cela, vous n’êtes pas obligé de continuer à en parler tous les jours.”

Lemon a ajouté qu’après avoir souligné la désinformation, “Vous devez signaler les bonnes informations. Et la bonne information n’inclut pas toujours, et n’inclut probablement pas, Donald Trump. Parce qu’il est une source de désinformation.

Il a ensuite rôti Trump comme un « menteur » et un « bigot » qui ne changera pas.

“C’est un homme très petit, minuscule et malheureux qui vit dans une illusion”, a poursuivi Lemon, “agissant comme un acte de salon, allant à… l’ancien président des États-Unis, réfléchissez-y, se présente au hasard aux mariages des gens à son domaine à Mar-A-Lago parce que c’est le seul moyen dont il dispose pour répandre sa désinformation. Laisse-le l’avoir, laisse-le tranquille.

Regardez ci-dessus via CNN.

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]