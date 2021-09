Don Lemon s’en va sur les personnes non vaccinées – 10ztalk

Chris Cuomo a commencé son transfert à Don Citron mardi soir en s’excusant auprès de son ami et collègue d’avoir dépassé le temps qui lui était imparti. Cuomo venait d’interviewer un homme dont la femme était décédée d’un cancer du sein après sa sortie d’un hôpital parce qu’il avait été inondé de patients de Covid-19.

Les hôpitaux à travers le pays ont signalé une pénurie de lits de soins intensifs car les unités se remplissaient de patients Covid non vaccinés.

“Désolé, j’ai mangé dans le temps là-bas”, a déclaré Cuomo, “Mais j’ai eu un-“

“Non,” interrompit Lemon. « C’était très important. Vous n’avez pas à expliquer.

Lemon s’est ensuite mis à pleurer contre les personnes qui refusent de prendre des précautions contre le Covid-19, y compris les non vaccinés.

“Si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne voulez pas vous éloigner socialement, vous ne voulez pas porter de masque, peut-être que vous ne voulez pas aller à l’hôpital quand vous tombez malade”, a déclaré Lemon. « Je sais que cela semble dur, mais vous prenez de la place pour les gens qui font les choses correctement. Vous et moi sommes tous les deux d’accord, cela va être entre les vaccinés et les non vaccinés à l’avenir dans ce pays. Et je pense juste que si vous ne voulez pas respecter l’une de ces règles et que tout d’un coup, vous vous retrouvez à l’hôpital, je me sens mal… mais peut-être que vous ne devriez pas aller chercher les ressources de quelqu’un d’autre. C’est ça.”

Il a noté que les travailleurs de la santé sont « épuisés » et qu’« ils ont à peine le temps de décoller et de passer avec leur propre famille ».

Puis Lemon s’en alla vraiment :

Cela exerce un stress et une pression sur le système et les gens dans tout le pays parce que certaines personnes si égoïstes disent : « C’est ma liberté et je ne veux pas me faire vacciner. Je ne veux pas faire ça ! OK bien! Mais pensez à quelqu’un d’autre que vous-même. Et si vous ne croyez pas que le Covid est réel et qu’il ne peut pas affecter votre santé et éventuellement vous tuer, n’allez pas à l’hôpital alors quand vous tombez malade ! Ne prenez pas les ressources d’autres personnes qui respectent les règles, se font vacciner, se distancient socialement et mettent leur vie en danger pour essayer de prendre soin des personnes qui sont là. C’est tout ce que je dis. Voilà comment je me sens. Et je n’ai aucune excuse.

Regardez ci-dessus, via CNN.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com