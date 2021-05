‘Don Lemon Tonight’ / Vidéo ⋆ .

Don Lemon (sourire) – CNN

* Comme nous l’avons signalé plus tôt, vendredi à la fin de son émission, “CNN Tonight avec Don Lemon», L’animateur a choqué et surpris son public en annonçant que l’émission se terminait.

Nous aurions dû savoir que ce n’était rien de plus qu’une farce. Oui, M. Lemon nous a tous punk. Bottom line: mec ne quitte PAS le réseau où il héberge «CNN Tonight with Don Lemon» depuis 2014.

Voici ce qu’est l’affaire. Il a sa propre émission de marque. «CNN Tonight with Don Lemon» s’appelle désormais «Don Lemon Tonight».

Dans un calendrier mis en ligne, CNN facture l’émission remaniée comme “Don Lemon vous apporte les plus grandes histoires, les actualités et les conversations animées de la journée.” Ce n’est pas très différent du travail qu’il fait depuis qu’il a pris les rênes à 22 heures en avril 2014. Depuis ce temps, cependant, Lemon a régulièrement injecté plus de son point de vue personnel sur les problèmes dans le programme. L’ancre a récemment semblé gronder son collègue Chris Cuomo, par exemple, pour avoir accordé du temps d’antenne à l’ancien sénateur républicain Rick Santorum lors de son émission de 21 heures, qui a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines pour ses remarques sur les Amérindiens. En 2018, au milieu d’un cycle de nouvelles intense dominé par l’ancien président Donald Trump, Lemon a déjà ouvert une émission en disant. «C’est« CNN Tonight ». Je suis Don Lemon. Le président des États-Unis est raciste. Beaucoup d’entre nous le savaient déjà.

Lemon a depuis longtemps l’ambition d’apporter un programme à CNN qui n’est pas aussi lié par les normes d’information traditionnelles. «J’aimerais que ce soit un peu plus lâche. J’adorerais que ce soit comme HBO. J’adorerais pouvoir dire ces choses que vous ne dites jamais sur le câble de base. J’adorerais pouvoir avoir ces conversations comme le fait Bill Maher », a déclaré Lemon lors d’une interview avec Variety en 2016. Il se demandait même à l’époque si le fait de mettre une étiquette pour public mature sur son programme pourrait lui donner plus de marge de manœuvre pour le stimuler. discussion plus libre.

Les dirigeants de CNN peuvent avoir des raisons de se livrer aux idées du présentateur. Au premier trimestre 2021, «CNN Tonight» était l’émission la plus regardée à 22 h parmi les téléspectateurs de 25 à 54 ans, l’audience la plus convoitée par les annonceurs dans les émissions de nouvelles. La performance a marqué la première fois que l’émission a maintenu ce niveau d’audience pendant un trimestre complet. L’émission a également enregistré sa meilleure moyenne de téléspectateurs totaux – 1,89 million – ainsi que la moyenne des téléspectateurs entre 25 et 54 ans – 556 000 – sur la période.

Eh bien, même s’il nous a arraché la merde, il a attiré notre attention et nous allons regarder.