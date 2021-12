Don McLean annonce la tournée mondiale du 50e anniversaire d’American Pie

Don McLean a annoncé les détails d’une tournée mondiale 2022 célébrant les 50 ans de son tube emblématique « American Pie ».

L’année prochaine marque un demi-siècle depuis que la chanson a atteint la première place des charts américains aux côtés de l’album du même nom.

Pour célébrer, McLean et son groupe joueront une série de spectacles tout au long de 2022, commençant à Hawaï fin janvier et se dirigeant vers l’Amérique du Nord avant de se diriger vers le Royaume-Uni et l’Europe.

« Après avoir passé les 18 derniers mois à la maison, je suis ravi de reprendre la route avec mon groupe », a déclaré McLean dans un communiqué.

« 2022 marque le 50e anniversaire de l’arrivée d’American Pie à la première place du classement Billboard et nous le célébrerons en tournée tout au long de l’année. Nous interpréterons toutes les chansons de l’album American Pie ainsi que de nombreux autres succès que les fans s’attendront à entendre.

En 2002, la chanson a été intronisée au GRAMMY Hall of Fame. En 2015, le manuscrit de McLean des paroles de « American Pie » a été vendu aux enchères par Christies, pour un peu plus de 1,2 million de dollars. McLean a interprété la chanson pour de nombreuses dignités, dont le président Clinton au Lincoln Memorial Gala à Washington DC

Visitez le site Web de Don McLean pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée de Don McLean :

janvier 2022

28 – Honolulu, Blue Note Hawaï

29 – Honolulu, Blue Note Hawaï

30 – Honolulu, Blue Note Hawaï

Février 2022

03 – Clear Lake, salle de bal de surf

05 – Grand Forks, Auditorium Chester Fritz

11 – Les Villages, Centre des arts de la scène Sharon L. Morse

12 – Plage de Ponte Vedra, salle de concert de Ponte Vedra

14 – Port Canaveral, Croisière Rock Legends

15 – Port Canaveral, Croisière Rock Legends

16 – Port Canaveral, Croisière Rock Legends

17 – Port Canaveral, Croisière Rock Legends

18 – Port Canaveral, Croisière Rock Legends

19 – Clearwater, Théâtre Capitol de Bilheimer

24 – Tucson, Théâtre Fox Tucson

avril 2022

29 – Kansas City, théâtre Uptown

Mai 2022

01 – Indianapolis, Clowes Memorial Hall

07 – Toronto, Théâtre John WH Bassett

12 – Nashville, auditorium Ryman

13 – Atlanta, salle symphonique

19 – St. Louis, Centre des arts de la scène Blanche M. Touhill

20 – Springfield, Théâtre Gillioz

juin 2022

02 – Albany, l’œuf

03 – Boston, Théâtre Shubert

04 – New York, Mairie

11 – Baltimore, les paroles

12 – Tysons, salle Capital One

17 – Grand Rapids, salle de spectacle DeVos

17 – Milwaukee, le théâtre Pabst

24 – San Antonio, Tobin Center for the Performing Arts

25 – Houston, salle de spectacle Cullen

26 – Austin, Théâtre Paramount

juillet 2022

07 – Austin, Théâtre Paramount

09 – Phoenix, Théâtre Orpheum

septembre 2022

11 – Cardiff, St. Davids

13 – Ipswich, Regent Theatre

14 – Birmingham, salle symphonique

16 – Bain, Forum

17 – Torquay, Théâtre Princesse

18 – Bournemouth, Pavillon

20 – Brighton, Dôme

21 – Southend, Pavillon des Falaises

23 – Manchester, Bridgewater Hall

24 – Gateshead, Sauge

25 – Glasgow, salle de concert royale

27 – Edimbourg, Usher Hall

28 – York, Barbacane

30 – Leicester, salle De Montfort

octobre 2022

01 – Sheffield, Hôtel de ville

02 – Liverpool, Philharmonie

04 – Londres, Palladium

07 – Dublin, 3Arena

9 – Nimègue, Concertgebouw de Vereeniging

10 – Amsterdam, Koninklijk Théâtre Carré

14 – Bergen, pair Gynt Salen

15 – Stavanger, Stavanger Kuppelhallen

16 – Oslo, Scène Sentrum

18 – Göteborg, Lorensbergsteatern

20 – Turku, Logomo

21 – Helsinki, Kulttuuritalo

23 – Stockholm, Göta Lejon

24 – Malmö, Palladium

25 – Greve, Portalen

27 – Hambourg, Fabrik

28 – Neuruppin, Kulturkirche

29 – Berlin, Admiralspalast

novembre 2022

01 – Anvers, De Singel

11 – Munich, Prinzregententheater

13 – Linz, Posthof