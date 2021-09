Don McLean célèbre 50 ans d'”American Pie” avec une tournée au Royaume-Uni

in

Don McLean L’album très apprécié d’American Pie fête ses 50 ans cette année et, en guise de célébration, Don a annoncé une tournée européenne massive qui débutera au Royaume-Uni en septembre 2022.

En 1971, Don McLean a sorti “American Pie” en tant que single double-A et il a été classé en un mois. L’intérêt des médias et du public a envoyé le single au numéro 1 aux États-Unis et Don à la célébrité internationale. Malgré des décennies de tentatives d’interprétation, Don est toujours resté énigmatique quant au sens de la chanson.

Aujourd’hui, depuis 50 ans, “American Pie” réside dans le registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès, réunissant moins de 500 œuvres. « American Pie » a été nommé par la Recording Industry of America (RIAA) parmi les cinq meilleures chansons du 20e siècle.

En 2002, la chanson a été intronisée au GRAMMY Hall of Fame. En 2015, le manuscrit de McLean des paroles de « American Pie » a été mis aux enchères par Christies, pour un peu plus de 1,2 million de dollars. McLean a interprété la chanson pour de nombreuses dignités, dont le président Clinton au Lincoln Memorial Gala à Washington DC

Visitez le site Web de Don McLean pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée de Don McLean :

Royaume-Uni

Dimanche 11/09/2022 Cardiff St Davids

Mardi 13/09/2022 Ipswich Regent Theatre

Mercredi 14/09/2022 Birmingham Symphony Hall

Vendredi 16/09/2022 Bain Forum

Samedi 17/09/2022 Torquay Princess Theatre

Dimanche 18/09/2022 Bournemouth Pavilion Theatre

Mardi 20/09/2022 Brighton Dome

Mercredi 21/09/2022 Pavillon des falaises de Southend

Vendredi 23/09/2022 Manchester Bridgewater Hall

samedi 24/09/2022 Gateshead Sage

Dimanche 25/09/2022 Glasgow Royal Concert Hall

Mardi 27/09/2022 Edimbourg Usher Hall

Mercredi 28/09/2022 York Barbican

Vendredi 30/09/2022 Salle Leicester De Montfort

Samedi 01/10/2022 Hôtel de ville de Sheffield

Dimanche 02/10/2022 Liverpool Philharmonic Hall

Mardi 04/10/2022 London Palladium

Vendredi 07/10/2022 Dublin 3 Arena

L’Europe 

Dimanche 9/10/22 Nimègue Hollande

De Vereeniging

Lundi 10/10/22 Amsterdam Pays-Bas

Théâtre Carré

Vendredi 14/10/22 Bergen Norvège

Pair Gynt Salen

Samedi 15/10/22 Stavanger Norvège

Kuppelhallen

Dimanche 16/10/22 Oslo Norvège

Scène Sentrum

Mardi 18/10/22 Goteburg Suède

Lorensbergsteatern

Jeudi 20/10/22 Turku, Finlande

Logomo

Vendredi 21/10/22 Helsinki, Finlande

Kuulttuuritalo

Dimanche 23/10/22 Stockholm Suède

Gota Lejon

Lundi 24/10/22 Malmö Suède

Palladium

mardi 25/10/22 Greve Danemark

Portalen

Jeudi 27/10/22 Hambourg Allemagne

Fabrique

Vendredi 28/10/22 Neuruppin Allemagne

Kulturkirche

Samedi 29/10/22 Berlin Allemagne

Amiralspalast

Mardi 1/11/22 Anvers, Belgique

De Singel

samedi 12/11/21 Munich Allemagne

Prinzregententheater

Dimanche 13/11/21 Linz Autriche

Posthof