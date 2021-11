Le chanteur portoricain Don Omar revient sur scène en Colombie pour le Jamming Festival, prévu en mars 2022. Après une pause dans sa carrière, pour laquelle il effectue une tournée intitulée « Forever King: The Last Tour », le roi du reggaeton il avait annoncé qu’il se retirerait de la scène. Le joueur de reggaeton connu pour ses plus grands tubes tels que « Salió el sol », « Dile » et « En su nota » sera présent avec les Black Eyed Peas, Caifanes, Damian Marley, Sean Paul, Molotov, Enanitos Verdes et Rata Blanca, entre autres. L’événement est prévu les 19, 20 et 21 mars à Ibagué, en Colombie.

