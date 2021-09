Don Purcell ouvre sa propre boutique après près de 25 ans dans le commerce de détail – WWD

Après près de 25 ans à travailler pour le détaillant spécialisé Jeffrey, Don Purcell s’est aventuré seul avec une boutique signature à Atlanta.

Après la fermeture du magasin Jeffrey à Atlanta l’été dernier, il a commencé à penser plus sérieusement à s’aventurer seul. Lors d’un récent voyage d’achat à New York, Purcell est passé par le magasin Jeffrey vacant dans le Meatpacking District. «C’était très émouvant que tout soit parti. Mais tu sais des cendres, ressuscite le phénix. Je fais mon truc à Atlanta et Jesse Dong a ouvert Two: Minds près de là où Jeffrey était. C’est incroyable. Et Philip Manghisi ouvre son propre magasin à Scottsdale », se référant à d’anciens dirigeants de Jeffrey.

Situé dans le Buckhead Village d’Atlanta, le quotient artistique du magasin de 1 200 pieds carrés de Purcell est élevé, grâce à une gamme d’œuvres, de sacs à main et de cadeaux de l’artiste pop Ashley Longshore. Outre les sacs à main et les bougies Judith Leiber de Trudon, il existe un assortiment de bijoux de Cathy Waterman, Eli Halili, Eva Fehren, Nina Runsdorf, Sylva & Cie et Sanjay Kasliwal, entre autres.

Conçu pour être coloré et joyeux, le fond et les luminaires du magasin sont blancs pour relayer une atmosphère de galerie. Le travail vibrant de Longshore « blasonne » les murs.

Le commerce électronique n’est actuellement pas proposé dans la boutique du même nom, mais cela pourrait être exploré à l’avenir. « Les bijoux sont la seule chose que les gens ont encore besoin de vivre, de toucher et de ressentir avant de les acheter. »

Marie-Hélène de Taillac et Will Hanigan Pearls sont quelques-uns des vendeurs qui n’étaient pas offerts chez Jeffrey que Purcell est ravi d’offrir aux habitants. La pochette de bottes de cowboy recouverte de cristal « Boot Dolly » de Judith Leiber est un style préféré, tout comme sa collaboration « Star Wars » « R2D2 ». L’assortiment du magasin se compose de 75 pour cent de bijoux, 15 pour cent d’art et 10 pour cent de cadeaux d’hôtesse et d’autres articles.

Pour l’avenir, il s’attend à ce que l’achat moyen dans son magasin soit d’au moins 5 000 $. Le prix moyen d’un bijou étant de 1 500 $ à 2 000 $, il compte sur les acheteurs pour acheter quelques articles.

Dior, Hermès, Akris, Etro et Christian Louboutin font partie des boutiques de Buckhead Village. Le magasin Don Purcell s’attend également à glaner du trafic du populaire restaurant Le Bilboquet et de l’hôtel St. Regis.

Si la crise du coronavirus a indubitablement ébranlé les habitudes de consommation de nombreux consommateurs, certains restent inchangés. “Beaucoup de vendeurs de bijoux de luxe avec lesquels j’ai parlé ont connu une très bonne année”, a-t-il déclaré. « Je suis prêt à ce que les gens viennent découvrir les belles collections que j’ai rassemblées et voir l’espace. Espérons que nous allons mettre un sourire sur leur visage.