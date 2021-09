Don Was, le musicien de la Renaissance de Blue Note

Don Was est né Donald Fagenson à Detroit le 13 septembre 1952. Un hitmaker à part entière avec Was (Not Was), producteur de centaines d’albums clés de tous les les pierres qui roulent à Bob Dylan et de Bonnie Raitt à Brian Wilson, il est également président de Blue Note Records depuis 2012.

A supervisé la nouvelle expansion passionnante de Blue Note dans sa 75e anniversaire de 2014. Il a présidé à l’émergence de Grégory Porter et d’autres nouveaux talents tels que Robert Glasper et José James, la signature d’Aaron Neville (pour l’album My True Story, que Don a coproduit avec Keith Richards) et la re-signature sur le label du grand jazz Wayne Shorter.

Mais Was continue également dans son briefing itinérant en tant que producteur A-list extrêmement demandé. Il a joué sur l’album solo de Benmont Tench de Tom Petit‘s Heartbreakers, a produit la sortie de Paradise Valley de John Mayer à plusieurs millions de ventes et a travaillé avec feu la superstar française Johnny Hallyday. Il a également barré Jardins disparus, l’album collaboratif de Charles Lloyd & The Marvels et Lucinda Williams. A également été conquis la tâche difficile de terminer la production de la superbe de Gregg Allman Album de sang du sud après la mort du grand artiste en 2017.

Il est le confident du studio des Stones depuis le Voodoo Lounge de 1994 et a produit leur dernier set studio, A Bigger Bang de 2005, ainsi que Raitt’s changement de carrière, Nick Of Time, lauréat d’un Grammy en 1989, Under The Red Sky de Dylan en 1990 et bien trop d’autres albums importants à mentionner.

Avec le groupe révolutionnaire de dance-R&B-pop Was (Not Was), qu’il a fondé avec son ami de longue date David Weiss (alias David Was), il a émergé sur le label ultra-cool Ze d’Island en 1981. Le groupe a sorti cinq albums à ce jour et a produit des morceaux mémorables comme “Out Come The Freaks”, “Walk The Dinosaur”, “Spy In The House Of Love” et leur remake de “Papa Was A Rollin’ Stone”.

Pendant ce temps, de retour à Blue Note, a été présidé par la société célébrations du 80e anniversaire, un jalon observé avec beaucoup d’imagination et de portée. En studio, le début des années 2020 l’a vu travailler avec Ryan Adams et, encore une fois, avec Mayer, sur son huitième set Sob Rock.

Écoutez notre liste de lecture de 20 grands moments de studio (parmi des centaines) créés par l’un des musiciens les plus polyvalents de l’époque.