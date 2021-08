“Doña” Eiza González ? La vie de María Félix arrive à Hollywood

“Doña” Eiza González ? vie de María Félix arrive à Hollywood | Agence de réforme

Après avoir grimpé avec des succès au box-office et même des blockbusters internationaux, Eiza González participera à un projet ambitieux : apporter la biographie de Marie Félix à Hollywood.

Selon le portail spécialisé Deadline, l’actrice mexicaine produira (en partenariat avec Linden Entertainment) et jouera dans un film sur la vie de “La doña“qui sera réalisé par le gagnant d’un Emmy Matthew Heineman.

Selon les rapports, Eiza González, associée aux héritiers du “Diva du cinéma mexicain“(qui a perdu la vie le 8 avril 2002) pour développer l’intrigue ; on espère qu’un scénariste latino-américain adaptera la vie de Felix au grand écran.

Eiza González a partagé la nouvelle sur son compte Instagram, “elle incarnera María Félix dans sa biographie” sur grand écran. Instagram

Dana Harris et Nicole King renforceront les rôles de production avec la vedette de films tels que Baby Driver ; Walter Rivera sera producteur exécutif au nom des héritiers de Félix.

La ténacité de Maria et sa façon féroce de vivre certaines des épreuves les plus dures dont j’ai jamais été témoin m’ont inspiré et bien d’autres. Je suis incroyablement honoré de la jouer et d’apporter sa voix et son histoire au monde.

Maria a constamment repoussé les limites et vécu selon ses propres règles, tandis que le monde essayait de la démolir. J’ai toujours cru que sa vie devait être vue dans le monde entier, afin que les gens en apprennent davantage sur la façon dont la société représente les femmes qui réussissent et sont motivées, a déclaré la protagoniste du feuilleton Lola, Érase una Vez.

Les détails sur le début de la production, ainsi que sa possible date de tournage et de sortie n’ont pas encore été divulgués.

Depuis le départ de Félix (à 88 ans), au moins deux films ont été tournés sur sa vie, mais ils n’ont pas été tournés pour cause de problèmes de droits.

Il s’est également avéré que la “première latina” ambassadrice de la prestigieuse marque de bijoux, “Bvlgari” en Amérique du Nord, collaborera non seulement à l’aspect acteur mais servira également de productrice dans ce projet qui a déjà suscité une grande polémique. et curiosité.

La nouvelle production arrivera sous le nom de “Les héritiers de Félix“, selon les détails qu’Eiza González Reyna elle-même a partagés avec ses abonnés via son compte Instagram, où elle était fière de pouvoir porter le rôle d’une grande figure de cinéma sur les écrans hollywoodiens.

María Félix, qui est devenue une icône de “l’âge d’or du cinéma mexicain”, a fait ses débuts avec le film “El Peñón de las animas” en 1943, suivi de productions telles que “Doña Bárbara”, “La mujer sin alma, Enamorada” , “La déesse agenouillée”, “Maclovia”, “Tizoc”, parmi tant d’autres titres qui ont catapulté sa carrière.

La chanteuse et actrice mexicaine de 31 ans, Eiza González, qui est devenue l’une des actrices les plus lucratives d’Hollywood en 2020, selon les données du portail “The Numbers”, celle née le 30 janvier 1990, s’est classée cinquième. au lieu d’une liste des “étoiles les plus rentables”.

Le célèbre qui ce 2021 a commencé du bon pied après la première de I Care a Lot à côté de Rosamund Pike, plus tard, il a été suivi par la vaste promotion de Godzillas vs Kong, l’un des plus gros succès au début de la crise sanitaire .

Pour « couronner » la cerise sur le gâteau, Eiza González est devenue la première Mexicaine à être l’image d’un parfum Louis Vuitton.