Donaire dit que le combat avec Casimero serait annulé

Le champion philippin des poids coq WBC Nonito Donaire a déclaré qu’il se retirerait de son affrontement d’unification du 14 août avec le champion et compatriote WBO John Riel Casimero en raison du “comportement inacceptable” de Casimero. Donaire a écrit ce qui suit sur les réseaux sociaux :

JE DISTANCE

Je suis connu pour prendre des positions que les gens ont peur de prendre. Je supporte les tests VADA 24/7/365 pour tous les boxeurs. Cela ne doit jamais être rejeté ou retardé. Je suis opposé à l’intimidation sous toutes ses formes. Je suis contre le manque de respect et l’abus des femmes et des enfants physiquement, mentalement et émotionnellement. Et je suis opposé à la culture misogyne.

Un adulte a récemment dit à la mère de mes enfants de « manger son… ». Nous ne pouvons pas ignorer ce comportement non professionnel. Nous ne pouvons pas excuser les mèmes de trolling dégoûtants créés par ma femme comme « pour le divertissement uniquement ». Je ne veux pas que d’autres athlètes professionnels franchissent cette ligne et pensent que ce type de comportement est acceptable. Nous devons maintenir un caractère respectable, en particulier en ligne, afin que les générations futures l’imitent, et ne favorisent pas l’ignorance et les mauvais comportements. Pour que la culture de la boxe change, les promoteurs et les réseaux doivent éviter les comportements inacceptables et ne pas les encourager.

Cela étant dit, comme nous l’avons déjà dit, nous avons annulé ce combat lorsqu’ils ont retardé la livraison de la documentation VADA pendant 5 jours. Nous avons la preuve que la partie opposée n’a pas été honnête ou disposée à fournir les informations appropriées pour commencer les tests de dépistage de drogue VADA. Après que nous ayons annulé le combat, alors et seulement alors, la paperasse est apparue tout d’un coup.

Je fais ce que je dis. Et tant que je veux le mettre KO, je vais prendre le bon chemin et au lieu de mettre en avant ses mauvais comportements, je ne vais pas donner à son exemple le scénario ou le salaire qui va avec.