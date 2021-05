L’ancien président Donald Trump et l’ancienne première dame Melania Trump ont offert aujourd’hui des messages en hommage au Memorial Day pour les “héros tombés au combat” dans l’armée.

Donald Trump a déclaré dans sa déclaration : « En ce Memorial Day, nous nous souvenons des héros tombés au combat qui ont rendu leur dernier souffle pour défendre notre nation, nos familles, nos citoyens et nos libertés sacrées. »

“La profondeur de leur dévouement, l’acier de leur détermination et la pureté de leur patriotisme n’ont pas d’égal dans l’histoire humaine.” Donald Trump a poursuivi.

Donald Trump a expliqué : « C’est grâce à leur bravoure que nous pouvons ensemble, en tant qu’un seul peuple, poursuivre notre quête du destin glorieux de l’Amérique.

« Nous devons tout ce que nous sommes, et tout ce que nous espérons être, à ces héros sans égal. Leur mémoire et leur héritage sont immortels. Notre loyauté envers eux et leurs familles est éternelle et éternelle », a insisté Donald Trump.

L’ancien président a conclu la déclaration en déclarant : « Les guerriers américains sont la plus grande force pour la justice, la paix, la liberté et la sécurité parmi toutes les nations ayant jamais existé sur terre. Que Dieu bénisse nos soldats, marins, gardes-côtes, aviateurs et marines tombés au combat ».

Melania Trump a tweeté une photo d’un drapeau en berne dans ce qui semblait être le Mar-a-Lago Resort.

« Aujourd’hui, nous rendons hommage aux courageux héros tombés au combat qui se sont battus pour notre liberté ! #MemorialDay », a déclaré Melania Trump dans le tweet.

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux courageux héros tombés au combat qui se sont battus pour notre liberté ! #MemorialDay pic.twitter.com/fH8ORrRCaU – MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) 31 mai 2021

C’était le premier tweet de Melania ce mois-ci, au-delà des quelques retweets qu’elle avait faits.

L’année dernière, le couple a visité le monument national et le sanctuaire historique de Fort McHenry à Baltimore le jour du souvenir, où le président Donald Trump a alors prononcé un discours.

Ensuite, le président Donald Trump a également déposé une couronne sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington, une tradition que le président Joe Biden poursuit aujourd’hui.

