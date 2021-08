Donald Fagen revisite ‘New Frontier’ avec un deuxième aperçu de ‘Nightfly Live’

Donald Fagen a sorti un autre morceau pour prévisualiser le prochain album live The Nightfly Live, qui sera publié par UMe sur CD et numériquement le 24 septembre. Le deuxième enregistrement de la performance, par le Dan d’acier Band, d’une chanson de son album classique de 1982 est “New Frontier”, disponible dès maintenant. Il fait suite à l’apparition le mois dernier du live “IGY (What A Beautiful World)”.

The Nightfly Live est l’un des deux sets live du camp Steely Dan à cette date. Couloir nord-est : Steely Dan Live ! sortira également le 24 septembre et les deux albums seront également disponibles en vinyle 180 grammes le 1er octobre.

La paire de sorties apparaîtra avant la sortie du groupe Tour absolument normal ’21, qui s’ouvre sur quatre nuits à Miami, en Floride, le 5 octobre. La tournée présentera 28 spectacles dans 15 villes et devrait se terminer au Orpheum Theatre de Boston, avec des spectacles les 19 et 20 novembre. Chaque billet acheté en ligne sera accompagné par une copie CD du choix de l’acheteur d’un des sets live, avec plus de détails sur le site du groupe.

“New Frontier” est une interprétation animée de près de six minutes du morceau du premier disque solo de Fagen, dont l’original est devenu son deuxième single après “IGY (What A Beautiful World)”. C’était un hit du Top 40 du palmarès Adult Contemporary de Billboard et a atteint le n ° 70 sur le Hot 100, sur lequel son prédécesseur avait atteint le n ° 26.

Une observation, avec l’esprit typiquement satirique de Fagen, par l’optimisme de l’Amérique dans les années 1960, « New Frontier » a inspiré un critique de Billboard à écrire : « Les paroles sont diffuses et troublantes, mais Fagen les enveloppe dans un rythme confortable et brouillant et des harmonies superposées. pour un effet global agréable.

The Nightfly, sorti en octobre 1982, a été un succès important pour Fagen tant sur le plan critique que commercial, dans la période suivant la sortie du septième album studio de Steely Dan. Gaucho en 1980. L’album a été salué par des critiques tels que Robert Christgau dans Village Voice, qui a observé : « Ces chansons sont parmi les meilleures de Fagen… mais très lucide.

L’album s’est hissé au 11e rang en 27 semaines sur le palmarès des albums Billboard et a atteint le 8e rang dans son compte à rebours Top Rock Albums. Il a été un succès dans le Top 10 en Scandinavie et en Nouvelle-Zélande et a atteint le Top 20 en Australie et aux Pays-Bas. Le Nightfly a été certifié or par la RIAA deux mois après sa sortie, en décembre 1982, et platine en août 2001.

