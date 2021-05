Donald Glover dit qu’annuler la culture rend la télévision et le cinéma “ ennuyeux ”

Donald Glover dit que l’annulation de la culture est la raison pour laquelle les films et la télévision sont ennuyeux – les créateurs ont peur.

Glover a rompu sa pause sur Twitter pour partager son opinion sur la façon dont la culture d’annulation affecte le processus de création. «J’ai vu des gens ici discuter sur leur fatigue de revoir des trucs ennuyeux (télé et film)», commence le fil des tweets. «Nous obtenons des trucs ennuyeux et même pas des erreurs expérimentales (?) Parce que les gens ont peur d’être annulés.»

Il dit que l’industrie du divertissement est de plus en plus obsolète parce qu’elle est incapable d’expérimenter le contenu. «Ils ont donc l’impression de ne pouvoir expérimenter qu’avec l’esthétique. (Aussi parce que certains d’entre eux savent qu’ils ne sont pas très bons.) »A tweeté le chanteur et acteur.

Donald Glover dit que le tournage de la troisième saison d’Atlanta est en cours, même s’il ne sera pas diffusé avant 2022. Il dit qu’il n’a aucune idée de la date de sortie de son dernier album. Mais le rappeur fait face à une action en justice pour droits d’auteur pour son tube “This Is America”.

Emelike Nwosuocha, un rappeur qui joue le rôle de Kidd Wes, dit que le morceau copie le sien, «Made In America». Le procès prétend que le thème lyrique, le contenu et la structure des refrains des deux chansons sont trop similaires pour être une coïncidence. «This is America» a été le premier morceau de rap à remporter la chanson de l’année aux Grammy Awards en 2019.

Kidd Wes a employé un musicologue pour comparer les deux morceaux, qui a conclu que les similitudes étaient trop frappantes. Nwosuocha réclame un procès et demande des dommages-intérêts, y compris la perte de profits et d’opportunités. Aucune somme exacte n’est mentionnée dans le procès, mais il dit que Donald Glover et ses co-auteurs ont fait «des centaines de millions de dollars» à partir de la chanson à succès.

Son label RCA, Roc Nation et Young Thug est également nommé dans ce procès contre Donald Glover – qui a interprété les chœurs pour la piste. Mais les deux morceaux ont pu s’inspirer d’un autre morceau sorti en 2015, un an avant la sortie de «Made In America».

Quoi qu’il en soit, Donald Glover a un point sur la façon dont la culture d’annulation affecte les arts créatifs. L’art est une création qui peut être séparée du créateur, sous toutes ses formes d’expression. Qu’il s’agisse de films, de livres, de musique, de jeux ou de tout autre support, les créations méritent d’être autonomes.

Vous ne trouverez jamais un type de création avec lequel vous êtes à 100% d’accord, quelles que soient leurs valeurs éthiques ou morales. C’est le hic quand il s’agit de profiter de l’art sous quelque forme que ce soit; vous pouvez séparer l’art lui-même de son créateur et l’apprécier pour sa seule valeur.