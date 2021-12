Donald Parham Jr des Chargers fait une mise à jour encourageante après un coup effrayant

Les Chargers de Los Angeles ont déclaré vendredi que l’ailier rapproché Donald Parham Jr. devait sortir plus tard dans la journée de l’hôpital après avoir reçu un diagnostic de commotion cérébrale.

Parham a été transporté hors du terrain sur une civière lors de la défaite des Chargers jeudi soir contre les Chiefs de Kansas City après avoir semblé perdre connaissance lorsque sa tête a heurté le sol alors qu’il tentait d’attraper une passe au premier quart.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les responsables de l’équipe assistent à l’ailier rapproché des Chargers de Los Angeles Donald Parham alors qu’il reste au sol après une blessure au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City, le jeudi 16 décembre 2021, à Inglewood, Californie (AP Photo/ Ashley Landis)

Parham, jumelé à Jared Cook, était dans la zone des buts lors d’un quatrième essai et est devenu le destinataire d’une passe de 5 verges de Justin Herbert, mais alors qu’il descendait avec la passe, il a laissé tomber le ballon et semblait immobilisé.

L’équipe a déclaré qu’il avait été emmené au centre médical de Harbor-UCLA où il avait passé la nuit en observation et qu’il se reposait confortablement et alerte.

Vendredi après-midi, TMZ rapporte que Parham a publié une histoire sur Instagram déclarant qu’il est « tout va bien » avec un pouce levé de l’hôpital. Il a ajouté: « Vous savez, rien ne peut retenir un vrai! »

L’ailier rapproché des Chargers de Los Angeles, Donald Parham, quitte le terrain sur une civière après une blessure lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City, le jeudi 16 décembre 2021, à Inglewood, Californie (AP Photo/Ashley Landis )

« J’apprécie tout l’amour et le soutien de tout le monde », a écrit l’ailier rapproché dans un article partagé sur son histoire Instagram, par TMZ. « Cela signifie tellement pour moi et ma famille de savoir que tant de gens pensent à moi et à mon bien-être! »

Parham a déclaré qu’il prévoyait de revenir « mieux qu’avant! »

Après la défaite 35-28 en prolongation, l’entraîneur des Chargers, Brandon Staley, a déclaré que de telles blessures sont le côté difficile des sports professionnels.

L’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, Brandon Staley, regarde pendant la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City, le jeudi 16 décembre 2021, à Inglewood, Californie (AP Photo/Ashley Landis)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Chaque fois que vous voyez cela en direct et que vous en êtes proche, cela vous affecte », a déclaré Staley. « Mais en même temps, vous savez, nous essayons de jouer pour lui le reste du chemin, et c’est ce que nos gars ont fait ce soir. Ils l’ont mis sur la ligne et ont joué un match pour lui. »