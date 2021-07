Donald Trump a déclaré qu’il avait fait “plus pour les minorités” que Barack Obama ne l’a jamais fait .

Le président Donald Trump a récemment déclaré qu’il avait personnellement fait “plus pour les minorités” que l’ancien président Barack Obama pendant tout son mandat.

Alors que l’ancien président partait récemment pour Tampa, en Floride, il s’est entretenu avec des journalistes à la Maison Blanche et a été invité à commenter les récentes remarques d’Obama sur l’administration Trump et la suppression des électeurs.

Image via Instagram de Barack Obama

Trump a déclaré: «Il a fait un mauvais travail pour les minorités. J’ai fait beaucoup plus pour les minorités que lui.

Lors de l’éloge funèbre d’Obama pour John Lewis en juillet, il a accusé « ceux au pouvoir » de « cibler les minorités ».

Image via l’Instagram de Barack Obama

Obama a dit :

«Mais alors même que nous sommes assis ici, il y a ceux au pouvoir qui font de leur mieux pour décourager les gens de voter – en fermant les bureaux de vote et en ciblant les minorités et les étudiants avec des lois restrictives sur l’identité, et en attaquant nos droits de vote avec une précision chirurgicale, même en sapant le Le service postal à l’approche d’une élection qui dépendra des bulletins de vote postés afin que les gens ne tombent pas malades. » Barack Obama

Trump a répondu aux commentaires d’Obama en disant :

« Vous verrez que j’ai fait un bien meilleur travail qu’Obama pour les Afro-Américains pour les Américains d’origine asiatique pour les femmes pour n’importe quel groupe que vous regardez. Bien mieux qu’Obama.

Image via Instagram de Barack Obama

Trump a également fait référence aux taux de chômage en disant: “Et si vous regardez notre nombre avant l’arrivée de la peste et ces chiffres seront bientôt de retour.”

Le président affirme que les taux de chômage « seront bientôt de retour », mais ils ont atteint des niveaux historiques pendant la pandémie, avec environ 32 millions de personnes recevant actuellement une aide au chômage.

De toute évidence, les commentaires du président sont pour le moins incendiaires. Après la mort de George Floyd, la nation est en proie à des troubles civils totaux alors que les manifestations en cours concernant les tensions raciales se sont heurtées à la force fédérale militante.

Il semble que chaque jour, de plus en plus de vidéos sur des manifestants battus et gazés par la police apparaissent, certaines montrant même des journalistes qui tentent de rapporter ces événements se faisant attaquer et harceler par des officiers.

Vous vous souviendrez également que Trump s’est adressé directement aux manifestants de Portland, les menaçant d’une « force offensive très puissante » et disant : « Si cela ne s’éclaircit pas, nous allons faire quelque chose de très puissant.

Il a déclaré : « Nous n’avons pas le choix… les extrémistes de gauche ont semé le chaos dans les rues de différentes villes.

Ce n’est pas la première fois que Trump prétend être responsable d’aller au-delà des groupes minoritaires. Plus tôt cet été, il a déclaré que lui et son administration avaient fait plus pour les Afro-Américains que « n’importe quel président depuis Abraham Lincoln », et a déclaré : « LE MEILLEUR EST ENCORE À VENIR ».

Obama aurait appelé Trump pour sa rhétorique «nativiste, raciste, sexiste» lors des appels de collecte de fonds.

Selon le New York Times, l’ancien président aurait déclaré : « Ce qu’il a déclenché et ce qu’il continue d’essayer d’exploiter, ce sont les peurs, la colère et le ressentiment des gens qui, dans certains cas, traversent vraiment une période difficile et ont vu leurs perspectives, ou les communautés où ils sont partis, décliner.

Le récit de cet appel téléphonique alléguait également qu’Obama avait déclaré: “Et Trump essaie d’exploiter cela et de rediriger de manière nativiste, raciste et sexiste.”

