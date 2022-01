Donald Trump a demandé à ses visiteurs de Mar-a-Lago leurs recommandations d’avocats

Alors que l’ancien président Donald Trump se rapproche de ses problèmes juridiques, un nouveau livre a révélé qu’il demanderait aux visiteurs de sa station balnéaire de Mar-a-Lago des recommandations d’avocats et des conseils juridiques.

Un nouveau livre intitulé « Landslide: The Final Days of the Trump Chairman » de Michael Wolff publié par The Times of London donne un aperçu de la vie actuelle de Trump dans sa maison de Floride, alors qu’il est entouré d’adeptes.

« Donald Trump » de Gage Skidmore est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Wolff déclare dans le livre que même jusqu’à ce printemps, Trump n’avait pas de « vrais » avocats travaillant avec lui. Wolff a déclaré que l’ancien président « allait jusqu’à demander à des visiteurs au hasard s’ils en connaissaient de bons » pour l’aider dans ses problèmes juridiques croissants.

Une porte-parole de Trump, Liz Harrington, a déclaré: «Ce sont des fausses nouvelles totales. Ce n’est jamais arrivé. »

Business Insider US a rapporté en avril que, alors que certaines grandes entreprises restaient à l’écart de toute situation Trump, Trump avait fait appel à certains des avocats qui l’avaient aidé dans sa tentative de modifier le résultat des élections de 2020.

Et maintenant, la multitude de menaces juridiques contre Trump commence à devenir une réalité.

Le procureur du district de Manhattan a récemment mis en accusation pour PLUSIEURS crimes – y compris stratagème de fraude, complot, vol qualifié, fraude fiscale et falsification de dossiers commerciaux – contre la Trump Organization et son directeur financier.

Trump lui-même a réussi à échapper à toute accusation et il a qualifié le tout de « chasse aux sorcières ». Mais comme Wolff l’a noté dans le livre, ses soucis juridiques sont loin d’être terminés.

Politico a rapporté que son appel de janvier au secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, dans lequel il lui demandait de « trouver » plus de voix pour obtenir une victoire de Trump dans l’État, pourrait être illégal.

Son lien avec l’insurrection du 6 janvier au Capitole pourrait également avoir des conséquences juridiques pour Trump, car plus de 400 personnes accusées d’avoir participé à l’émeute font désormais face à des accusations criminelles.

