Donald Trump a dû renoncer à attaquer l’Iran après avoir perdu les élections ⋆ 10z viral

L’insurrection ratée de l’ancien président Donald Trump au Capitole des États-Unis le 6 janvier n’était pas le seul exemple où il a trouvé des moyens de conserver le pouvoir après avoir perdu les élections de 2020, selon un nouveau rapport alarmant publié jeudi par Susan B. Glasser de The New Yorker.

Photo de JIM WATSON/. via .

Le 3 janvier, Trump a dû être empêché de lancer des frappes aériennes contre la République islamique d’Iran par le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées. Milly « craignait secrètement que Trump insiste pour lancer une frappe contre les intérêts iraniens qui pourrait déclencher une guerre à part entière », a écrit Glasser.

Le danger était si réel que Milley l’a comparé à l’incendie du Reichstag de Berlin par Adolf Hitler en 1933, qu’Hitler a exploité pour consolider le pouvoir et devenir le dictateur absolu de l’Allemagne.

« Cette période post-électorale dangereuse, a déclaré Milley, était entièrement due à l’étreinte de Trump à la ‘Hitler’ du ‘Grand Mensonge’ que l’élection lui avait été volée ; Milley craignait que ce soit le “moment du Reichstag” de Trump, dans lequel, comme Adolf Hitler en 1933, il créerait une crise afin de fondre et d’en sauver la nation », a écrit Glasser.

Par Glasser :

Cette confrontation extraordinaire entre le plus haut responsable militaire du pays et le commandant en chef s’était construite tout au long de 2020. Avant les élections, Milley avait élaboré un plan sur la manière de gérer la période périlleuse menant à l’investiture. Il a défini quatre objectifs : premièrement, s’assurer que les États-Unis n’entrent pas inutilement en guerre à l’étranger ; deuxièmement, s’assurer que les troupes américaines ne sont pas utilisées dans les rues d’Amérique contre le peuple américain, dans le but de maintenir Trump au pouvoir ; troisièmement, maintenir l’intégrité de l’armée; et, enfin, de maintenir sa propre intégrité. Il y faisait souvent référence lors de conversations avec d’autres.

Alors que la crise avec Trump se déroulait et que les pires craintes du président concernant le fait que le président n’accepte pas la défaite semblaient se réaliser, Milley a rencontré à plusieurs reprises en privé les chefs conjoints. Il leur a dit de s’assurer qu’il n’y avait pas d’ordres illégaux de Trump et de ne pas exécuter de tels ordres sans l’appeler au préalable – un écho presque conscient des derniers jours de Richard Nixon, lorsque le secrétaire à la Défense de Nixon, James Schlesinger, aurait averti l’armée de ne pas agir sur ordre de la Maison Blanche pour lancer une frappe nucléaire sans d’abord vérifier avec lui ou avec le conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger. Lors d’une réunion avec les Joint Chiefs, dans le bureau de Milley’s Pentagone, le président a invoqué la célèbre ligne de Benjamin Franklin, disant qu’ils devraient tous se serrer les coudes. Aux membres du Congrès concernés, dont la présidente Nancy Pelosi et au chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ainsi qu’aux émissaires de la nouvelle administration Biden, Milley a également déclaré: Trump pourrait tenter un coup d’État, mais il échouerait car il ne réussirait jamais à co -opter pour l’armée américaine. “Notre loyauté va à la Constitution américaine”, leur a dit Milley, et “nous n’allons pas nous impliquer dans la politique”.