Donald Trump a la nomination républicaine à la présidence s’il le veut : Lindsey Graham

La sénatrice Lindsey Graham, RS.C., a déclaré que l’ancien président Donald Trump aurait probablement la nomination républicaine pour les élections de 2024 s’il voulait se présenter.

« À moins que quelque chose ne sorte du champ gauche que je ne vois pas venir, c’est sa nomination s’il le veut », a déclaré Graham à l’hôte invité Pete Hegseth sur « Hannity » mercredi. « La base républicaine l’appréciait. Nous n’apprécions pas tout ce qu’il fait parfois. Mais d’un point de vue politique, il était le président le plus titré d’un point de vue conservateur depuis Ronald Reagan. »

« [Trump] sera à la Maison Blanche en 2024 s’il mène une campagne disciplinée », a déclaré Graham.

TRUMP APPELLE MCCONNELL « DATASTER », affirmant que le GOP A BESOIN D’UN NOUVEAU LEADERSHIP

Trump devrait rappeler aux Américains qu’il a sécurisé la frontière sud et détruit le califat de l’État islamique, entre autres réalisations, a déclaré Graham.

Les républicains du Capitole devraient parler des réalisations de Trump lors de leurs élections, a-t-il ajouté.

« Souvenez-vous des années Trump à la frontière, ISIS, Afghanistan, … [and] l’indépendance énergétique », a déclaré Graham. « Nous devrions parler [about this] tous les jours. »

Si les républicains se concentrent sur la communication avec le peuple américain d’un message « L’Amérique d’abord », a déclaré Graham, 2022 sera « une année éclatante » pour le parti à la Chambre et au Sénat.

En plus de faire comprendre les échecs des démocrates, a poursuivi Graham, les républicains « doivent être pour des choses » telles que la sécurisation de la frontière, la construction du mur et le renforcement de l’indépendance énergétique de l’Amérique.

« Je recherche un programme axé sur l’Amérique d’abord dirigé par Donald Trump que nous pouvons exécuter en équipe et souligner les défauts du programme Biden. »

Capitole des États-Unis. (Samuel Corum/.)

« Nous nettoierons leur horloge. En 1994, nous avons remporté 73 sièges pour reprendre… la Chambre pour la première fois en 40 ans. Si nous jouons bien nos cartes, nous dépasserons cela. »

Les démocrates sont coincés entre la gauche radicale et l’aile plus modérée de leur parti, a déclaré Graham.

« La gauche radicale a Biden dans une boîte », a déclaré Graham.

En termes de politiques nationales, Biden ne peut pas faire une brèche dans le nettoyage de la frontière parce que la gauche ne le lui permettra pas, a déclaré Graham, ajoutant que Biden avait une énigme avec la gauche sur l’expansion du forage de pétrole et de gaz naturel pour le même raison.

En termes de politique étrangère, cependant, Graham a déclaré que Biden échoue parce qu’il est Biden.

« En matière de politique étrangère, ce n’est pas un problème de gauche. Il est juste incompétent. Il s’est trompé sur tout pendant 40 ans. »

« Il y a un coup de poing qui se prépare ici. L’islam radical est en hausse et fait rage en Afghanistan, et vous avez une frontière sud ouverte. Si quelque chose ne change pas, 2022 pourrait être l’année la plus dangereuse pour l’Amérique depuis 1939 et le monde en général. »