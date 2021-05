“ Donald Trump à lui seul peut empêcher les gens de voter ” ⋆ .

Normalement, il est acquis que le parti qui remporte la Maison Blanche perdra des sièges au Congrès lors des prochaines élections de mi-mandat. En 2010, les démocrates se sont fait écraser après la victoire historique de Barack Obama en 2008. Et une vague bleue a pris racine en 2018, presque certainement en réponse à la vague rouge de l’Overlook Hotel de Donald Trump en 2016.

Une exception notable a été 1998, lorsque les démocrates ont effectivement pris des sièges, probablement en raison de la portée excessive et de l’hypocrisie du GOP.

Est-ce que 2022 sera une autre anomalie? Cela pourrait être, parce que cette fois, le facteur X est un dictateur vaincu. Un perdant qui refuse de partir, refuse de concéder l’élection qu’il a perdue, refuse de manger ses légumes, n’arrête pas de cracher son binky et a récemment lancé une nouvelle plate-forme Internet de pointe (pour 2001) – parce que Facebook a gagné ». t laissez-le collecter des fonds, Twitter ne le laissera pas publier, et il n’y a toujours pas de pierre de Rosette pour déchiffrer les frottis de merde que ses fans ont laissés sur les murs du Capitole lors de son putsch de bumblefuck du 6 janvier – même si je suis certain que le nouveau blog de Trump nous fournira de nouveaux indices jour après jour. (En supposant que nous y allions pour le lire, ce que je ne recommande pas.)

Là encore, je suis une bêta bêta à tête pointue avec un menton concave et le nombre de testostérone d’un fœtus de campagnol femelle, alors qu’est-ce que je sais? Bien sûr, je vais tomber dans de douces rêveries sur un avenir meilleur, où chaque M. Potato Head dans le pays est sauvagement englouti par des féministes intersectionnelles brandissant des machettes. Mais ce n’est que moi. Je fais partie d’un groupe démographique.

Mais Frank Luntz est un sondeur conservateur, et il voit quelques barrages routiers à venir pour le rêve fébrile du GOP de reprendre le Sénat et la Chambre en 2022. Ou, plutôt, un barrage routier plutôt grand, croustillant et crème de couleur maïs.

De la colline:

Luntz a noté dans une interview sur le podcast du New York Times «Sway» publié jeudi que «plus des deux tiers des républicains pensent que l’élection a été volée», avertissant qu’une croyance répandue et non prouvée selon laquelle il y avait une fraude endémique en novembre dernier pourrait transformer les républicains de voter aux élections de mi-mandat.

Ouais, quelle putain de honte ce serait. S’ils ne sont pas tous morts du COVID-19, les républicains peuvent simplement décider que le système est tout simplement trop corrompu pour y participer. Peut-être qu’ils devraient tous brûler à nouveau leurs demandes de vote par correspondance.

«Ce que Donald Trump dit, c’est en fait dire aux gens que cela ne vaut pas la peine de voter. Donald Trump à lui seul peut amener les gens à ne pas voter. Et il est peut-être le meilleur outil de l’arsenal des démocrates pour garder le contrôle de la Chambre et du Sénat en 2022 », a déclaré Luntz.

Oui. Dites, rappelez-vous quand Trump ne se tairait pas sur la fraude électorale avant le second tour des élections en Géorgie le 5 janvier et que nous avons remporté deux sièges cruciaux au Sénat dans un État traditionnellement rouge de la ceinture de soleil? Ce serait dommage si cela se reproduisait.

À propos, tous les pronostics de Luntz ne sont pas aussi rassurants. Il pense également que la tête laide des républicains se dressera à nouveau en 2024.

«Si Donald Trump se présente à la présidence en tant que républicain, il est le favori pour remporter l’investiture», a déclaré Luntz lors d’une apparition sur le podcast du New York Times «Sway» publié jeudi. «Il ne pourrait jamais gagner une élection générale, mais je ne peux pas imaginer perdre une primaire républicaine. … Je parierais sur lui pour être le nominé et je parierais sur sa défaite face à n’importe quel candidat démocrate.

J’aime la partie de sa défaite face au candidat démocrate, mais je n’aime pas la partie de sa victoire à la primaire, car si je dois passer une autre soirée électorale avec le visage de Boris Eltsine de son pauvre homme profanant mon écran de télévision, je ” Je vieillirai si vite que je ferai le tour de mes programmes dans le Guide TV avant la fin de la semaine. Et c’est sans même parler des mois de gémissements, de provocations, de brimades et de mensonges calomnieux qui suivraient inévitablement sa deuxième défaite électorale (voir aussi: l’élection présidentielle de 2020 et ses conséquences).

Quoi qu’il en soit, nous devons redoubler d’efforts – comme le fait Joe Biden – pour contrer les tendances historiques et conserver notre majorité minime au Congrès en 2022. Et nous pourrions très bien obtenir une aide importante de l’éléphant dans la salle … qui a gagné ». putain de t partir, peu importe ce que quelqu’un dit.

