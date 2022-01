Donald Trump a mené sa propre guerre à Noël, interdisant les décorations de Noël pour harceler les locataires âgés

Le président Trump et les républicains ont fait beaucoup de kilomètres pour critiquer ceux qui, selon lui, mènent une « guerre contre Noël ». En fait, à l’époque où il était président élu Trump, il a dit : « Nous allons recommencer à dire Joyeux Noël ! » Mais à y regarder de plus près, il semble que dans les années 1980, Trump menait sa propre guerre à Noël.

En 1981, Donald Trump a acheté un immeuble situé au 100 Central Park South à New York. Au cours de la décennie suivante, il a essayé par tous les moyens de chasser les résidents afin de pouvoir éventuellement le démolir et faire de la place aux condos de luxe qu’il voulait construire. Une partie de ses efforts peut surprendre beaucoup maintenant – il a interdit toutes les décorations de Noël du hall.

Les locataires n’en avaient RIEN, cependant, et ils ont repoussé.

Bien sûr, le hall est resté libre et dégagé des décorations de Noël en ’81 et ’82, mais en 1983, les locataires en avaient assez. Ils ont demandé à ce que leur arbre de Noël soit rendu dans le hall. Selon le magazine New York, le porte-parole des résidents a déclaré que certains des habitants de l’immeuble « sont très vieux et n’ont nulle part où aller pour les vacances… ce sera leur seule chance de partager l’esprit des vacances ».

La société de gestion de l’immeuble de Trump, Citadel, a déclaré que l’arbre pouvait monter, à une condition – que l’arbre serait immédiatement abattu si un locataire estimait qu’il « enfreignait[s] sur ses croyances religieuses.

Citadel a écrit une lettre disant qu’elle pourrait s’ouvrir à des problèmes juridiques, craignant que les gens ne pensent que « la direction cherche à imposer un ensemble de croyances religieuses à tous les locataires de l’immeuble ».

Nous ne devrions vraiment pas avoir à souligner l’ironie de toute cette situation, mais nous le ferons quand même :

Pour assurer le suivi de ces locataires, cependant…. Eh bien, la guerre de Trump contre eux ne s’est pas terminée avec les arbres de Noël. En fait, le lendemain de Noël cette année-là, il a déposé une procédure d’expulsion sans fondement contre un résident qui, selon lui, n’avait pas payé de loyer. Ce locataire, qui a vécu dans cet immeuble SANS CHALEUR pendant 3 hivers consécutifs, a été ligoté pendant 2 ans avec des poursuites judiciaires et des frais juridiques énormes de 10 000 $ en conséquence.

Au cours de cette même période des fêtes, le soir du Nouvel An, Trump a menacé d’expulser six autres locataires s’ils n’annulaient pas les modifications déjà terminées de l’appartement qu’ils avaient effectuées AVEC PERMISSION cette année-là.

Ne vous inquiétez pas, l’esprit des fêtes de Trump ne s’est pas terminé simplement parce que les saisons ont changé. L’année suivante, lorsqu’un certain nombre de résidents âgés sont décédés et ont laissé plusieurs appartements vides, Trump a vu une bonne opportunité sur deux fronts : il pourrait en tirer de bonnes relations publiques ET mettre ses locataires mal à l’aise. Il a publié des annonces pleine page dans les journaux du monde entier. la ville a proposé de loger des sans-abri, bien que la ville les ait finalement refusés parce qu’ils pouvaient voir qu’il avait des arrière-pensées. Et puis, lorsqu’un organisme de bienfaisance pour les réfugiés a suggéré d’utiliser les espaces vides pour héberger des personnes originaires de Pologne, un porte-parole de Trump a publié une déclaration disant qu’il n’était disponible que pour les personnes qui « vivent en Amérique maintenant, pas pour les réfugiés ».

Et maintenant ? Cet immeuble au 100 Central Park South est toujours debout et appartient toujours à Trump, mais les règles se sont un peu assouplies. Peut-être que Scrooge McTrump s’est ramolli dans sa vieillesse ? Non, il veille à ce qu’il soit confortable puisque son fils Eric y habite maintenant.

