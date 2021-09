Donald Trump a passé mercredi soir à claquer son chien de poche Lindsey Graham ⋆ 10z viral

in

À un moment donné, Lindsey Graham était une critique féroce de Donald Trump, mais c’était il y a longtemps. Au cours des 4 dernières années, le sénateur de Caroline du Sud s’est avili en soutenant le 45e président quoi qu’il arrive.

[Photo Credit: The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons]

Mais Donald Trump ne valorise pas la loyauté. Surtout quand une histoire sort qui le dépeint sous un jour négatif. Dans le nouveau livre de Bob Woodward et Robert Costa, Peril, ils notent que Graham et le sénateur de l’Utah Mike Lee pensaient qu’il y avait peu d’espoir de se présenter aux élections de 2020. Trump a répondu à ce rapport mercredi en claquant Graham et Lee.

L’ancien président a déclaré dans une déclaration par courrier électronique: “Je n’ai pratiquement pas passé de temps avec les sénateurs Mike Lee de l’Utah ou Lindsey Graham de la Caroline du Sud à parler de l’arnaque de l’élection présidentielle de 2020 ou, comme beaucoup le considèrent, du” crime de la Siècle.’ Lindsey et Mike devraient avoir honte de ne pas avoir mené le combat nécessaire pour gagner. »

Trump a poursuivi: «Mike Lee, Lindsey Graham et tous les autres républicains qui ne voulaient pas se battre pour la présidence des États-Unis, ce qui aurait inclus au moins quatre sénateurs républicains supplémentaires, deux en Géorgie, un dans le Michigan, un en Arizona, laissent les démocrates s’en tirer avec le plus grand canular électoral de l’histoire – un travail d’escroquerie total ! »

Lee et Graham n’ont pas encore répondu aux critiques du chef du GOP.

Lien source