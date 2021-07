Donald Trump a raison sur le fait que son cours Turnberry soit annulé par l’Open – RedState ⋆ .

Ce n’est pas souvent que le jeu de golf apparaît dans les pages de RedState, mais il y a eu des histoires pertinentes impliquant la « bonne marche gâchée » de temps en temps. En fait, le mois dernier seulement, mon collègue Nick Arama a raconté l’incident bouleversant impliquant COVID qui a obligé un joueur qui était sur le point de remporter un tournoi de la PGA à se retirer tôt.

Nous avons également apporté aux lecteurs la nouvelle quelques jours seulement avant l’élection du président Donald Trump en 2020, obtenant l’approbation de pas moins de « The Golden Bear » lui-même, la légende du golf Jack Nicklaus.

L’histoire d’aujourd’hui aborde le sujet actuel du 149e The Open Championship (dont la plupart des gens se souviennent probablement du British Open) qui se joue au Royal St George’s Golf Club de Sandwich, en Angleterre, ce week-end jusqu’à dimanche – la première fois qu’il a lieu depuis avant le Pandémie de coronavirus de Wuhan ; les organisateurs ont abandonné l’événement en 2020. Mais maintenant, ils ont reçu un coup de langue de l’ancien président et actuel propriétaire du complexe de golf.

Et quand il s’agit du 45e président des États-Unis, il y a toujours quelque chose de plus dans le mélange. Il ne déçoit pas non plus cette fois. Comme les lecteurs le savent, lorsque Trump se sent fortement concerné par un problème, il n’hésite pas à le faire savoir au monde. Il a publié cette déclaration samedi.

NOUVEAU! « J’ai passé du temps à regarder l’Open Championship (anciennement connu sous le nom de British Open), et c’est formidable ! Mais comme presque tous les grands joueurs, commentateurs sportifs et amateurs de golf le savent, le meilleur site et parcours de l’Open est Turnberry, en Écosse. pic.twitter.com/YizHl97Bgn – Liz Harrington (@realLizUSA) 17 juillet 2021

Sous son sceau post-présidentiel et la date d’aujourd’hui se trouve la « Déclaration de Donald J. Trump, 45e président des États-Unis d’Amérique ». Il commence par faire l’éloge du tournoi lui-même, en écrivant :

J’ai passé du temps à regarder l’Open Championship (anciennement connu sous le nom de British Open), et c’est formidable !

Mais le ton change très rapidement, alors que Trump mentionne son propre parcours de golf de niveau championnat en Écosse, Turnberry, qui a déjà accueilli quatre championnats Open :

Mais comme presque tous les grands joueurs, commentateurs sportifs et amateurs de golf le savent, le meilleur site et parcours de l’Open est Turnberry, en Écosse. C’est vraiment un endroit magique, les joueurs veulent y être.

Il ne mâche pas ses mots sur les raisons pour lesquelles Turnberry a été négligé :

Mais ce parcours n’a pas été choisi pour l’Open parce qu’ils considèrent cette personne merveilleuse, et plusieurs fois champion de club, nommé Donald J. Trump, comme trop controversé – c’est, bien sûr, une fausse réputation causée principalement par les faux médias. . Rappelez-vous cependant que la controverse ne fait que rendre les choses «plus chaudes».

Puis il s’est tourné vers un exemple de grandeur lié à son parcours, la finale “Duel In The Sun” de l’Open britannique d’alors en 1977 entre Nicklaus et le futur grand Tom Watson :

Quoi qu’il en soit, Turnberry est aussi le parcours où s’est joué le plus grand match de tous les temps, surnommé « The Dual (sic) in the Sun », qui se résumait à un Open entre le grand Jack Nicklaus et le grand Tom Watson.

Il poursuit avec une description fière et pittoresque de Turnberry :

Turnberry est sur l’océan avec les trous, les lignes de vue, les tirs et les vues sur la mer les plus spectaculaires de tous les parcours du monde. Il est dommage que les liens phénoménaux de Turnberry Golf, les meilleurs au monde, restent vides pendant les championnats ouverts, alors que des parcours bien moindres sont exposés.

Trump, comme d’habitude, balaie le tout et termine par une note d’espoir :

Eh bien, la vie avance ! Un jour, l’Open sera de retour à Turnberry.

Il a peut-être raison que les organisateurs négligent Turnberry en raison de la façon dont les médias traditionnels l’ont saccagé pendant plus de cinq ans (ou plus). Si quelqu’un vit sans loyer dans sa tête, c’est Trump. Mais une partie de cela pourrait tout aussi bien être le fait qu’il profite de l’Open Championship pour obtenir une promotion gratuite de sa propriété. Comme il l’a dit, « la controverse ne fait que rendre les choses » plus chaudes « . » Et il est après tout un propriétaire d’entreprise dans l’industrie hôtelière – qui a été durement touchée par la pandémie dans le monde entier. Je ne le blâmerais pas du tout.