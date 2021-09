Donald Trump a riposté après le discours boursouflé de Paul Ryan en prime time ⋆ 10z viral

in

L’ancien président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a récemment prononcé un discours dans lequel il a critiqué l’emprise ferme et continue de l’ancien président Trump sur le Parti républicain et maintenant Trump riposte.

Trump a publié une déclaration via son comité d’action politique Save America et il a absolument fustigé Ryan, le qualifiant de « RINO » – républicain de nom uniquement. Trump a également blâmé Ryan et le sénateur Mitt Romney pour avoir coûté au GOP la Maison Blanche en 2012 lorsque Romney s’est présenté comme candidat républicain à la présidentielle avec Ryan, tout comme le vice-président.

Trump a dit, « Paul Ryan a été une malédiction pour le Parti républicain. Il n’a aucune idée de ce qui doit être fait pour notre pays, était un leader faible et inefficace, et passe tout son temps à combattre les républicains par opposition aux démocrates qui détruisent notre pays.

La déclaration de Trump est intervenue 24 heures seulement après que Ryan a pris la parole à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan de Simi Valley, en Californie. Il a utilisé son discours pour avertir le Parti républicain de ce qui allait arriver s’il poursuivait sur sa lancée.

Ryan, faisant clairement référence à Trump, a déclaré : « Si la cause conservatrice dépend de l’attrait populiste d’une personnalité ou d’imitations de second ordre, alors nous n’irons nulle part.

Bien que dans son discours, Ryan n’ait pas utilisé le nom de Trump, il était clair qu’il parlait spécifiquement de l’ancien président. Ryan a déclaré que les électeurs du GOP ne devraient « pas être impressionnés par la vue des oui et des flatteurs affluant vers Mar-a-Lago », qui est le club privé de Trump à Palm Beach, en Floride.

Ryan a déjà été en désaccord avec Trump et ses partisans – plus tôt cette année, il a critiqué les efforts des républicains pour contester la victoire du président Biden au collège électoral. Il a été dur envers les partisans républicains qui ont soutenu les efforts de Trump pour tenter de renverser les élections, affirmant que les objections à la victoire de Biden étaient « anti-démocratiques et anti-conservatrices ».

Les derniers commentaires de Ryan arrivent à un moment où le GOP est dans un débat acharné sur sa direction dans le climat politique post-Trump. De nombreux responsables et candidats républicains semblent heureux de continuer à s’aligner sur Trump, mais un segment très franc du parti républicain s’est prononcé contre cette direction. Ils avertissent que si le GOP continue de s’aligner sur Trump, ils finiront par en payer le prix.

Une critique particulièrement virulente, la représentante Liz Cheney (R-Wyo.), s’est récemment retrouvée expulsée de son rôle de républicaine n ° 3 de la Chambre lorsqu’elle a refusé de soutenir les affirmations sans fondement selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées à Trump.

Malgré tous les avertissements, les alliés de Trump le soutiennent toujours et se sont accrochés à sa marque particulière de conservatisme comme le meilleur coup pour la victoire du GOP.

Dans la récente déclaration de Trump, il a mis en garde Ryan et ceux comme lui, en disant : «En tant que républicain, avoir Paul Ryan à vos côtés garantit presque une perte, à la fois pour vous, pour le Parti et pour l’Amérique elle-même.

