Donald Trump a-t-il perdu son instinct de tueur ? – RedState

Dans la mesure où le profil de Donald Trump s’était estompé l’année dernière, principalement par son propre choix de ne pas faire beaucoup de médias, il a de nouveau augmenté au cours de la semaine dernière. Cela a été largement motivé par une interview majeure avec The Daily Wire menée par Candace Owens qui a produit plusieurs clips viraux.

Mais alors que Trump a ébouriffé certains de ses partisans en approuvant à fond non seulement les vaccins, mais aussi le rappel, je n’ai pas trouvé ses déclarations répréhensibles. Les gens ont des opinions différentes sur la nécessité des vaccinations COVID-19 pour les personnes ayant des profils de risque variés, et je pense que c’est bien. Vous ne me trouverez pas en train de pousser les vaccins pour les jeunes de 20 ans en bonne santé parce que je pense que les données montrent que cela est inutile, mais si vous êtes un homme de 55 ans obèse, oui, vous devriez probablement aller vous faire vacciner.

Trump s’est également prononcé fermement contre les mandats de vaccination, et je pense que c’est le problème le plus important à résoudre. Si quelqu’un veut se faire vacciner, je n’ai aucun problème avec ça. Mais en aucun cas, les gens ne devraient être obligés de le faire pour vivre leur vie. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’à la lumière de la réalité actuelle selon laquelle tout le monde propage le COVID-19 et que les soi-disant « passeports vaccinaux » ne font rien pour arrêter des niveaux d’infection record dans des endroits comme New York.

Avec tout cela à l’écart, vous demandez peut-être quel est le titre de cet article ? Cela n’a en fait rien à voir avec l’interview d’Owens qui a tant attiré l’attention. C’est plutôt quelque chose que Trump a dit mardi alors qu’il était sur Fox News qui a attiré mon attention.

La configuration de ces commentaires, auxquels nous reviendrons dans un instant, a commencé avec le plus récent discours COVID-19 rempli de mensonges de Joe Biden dans lequel il a encore une fois faussement saccagé les non vaccinés et complètement mal interprété les données Omicron provenant d’Afrique du Sud.

Quoi qu’il en soit, voici ce que Biden avait à dire à propos de Trump, ou du moins de l’administration de Trump par The Hill.

« Grâce à l’administration précédente et à notre communauté scientifique, l’Amérique est l’un des premiers pays à obtenir le vaccin », a déclaré Biden depuis la Maison Blanche, faisant référence à l’effort vaccinal de l’administration Trump appelé opération Warp Speed. « Grâce à mon administration, au travail acharné des Américains, nous avons laissé – notre déploiement a fait de l’Amérique l’un des leaders mondiaux dans l’obtention de coups de feu », a poursuivi Biden.

Biden n’a même pas eu le tact de mentionner Trump par son nom, mais il ne fait aucun doute que sa référence à l’administration précédente est indubitable. Pourtant, je pense qu’il est assez évident pourquoi Biden a jeté un peu de crédit à Trump cette semaine après avoir passé l’année dernière à saccager impitoyablement l’administration précédente comme assassinant essentiellement des Américains et n’ayant rien accompli sur COVID.

Avec des infections qui montent en flèche dans les États bleus, le président actuel doit répandre le blâme, et en ramenant le nom de Trump dans la conversation, il essaie de rappeler à tout le monde qu’il a hérité de la pandémie. C’est incroyablement transparent, à mon avis. De plus, le commentaire de Biden n’est intervenu qu’après que Trump a annoncé qu’il avait reçu un rappel. Comme le mentionne l’article de The Hill, Jen Psaki a reconnu qu’ils ne faisaient l’éloge de Trump que parce qu’il avait dit ce qu’ils pensaient qu’il avait besoin de dire.

Pourtant, au lieu de reconnaître le jeu en cours, Trump a en fait pris la mention de Biden comme un compliment, affirmant qu’il était « difficile d’être trop critique maintenant » envers le président actuel.

Trump, dans une interview avec Fox News le même soir, a déclaré qu’il était à la fois « surpris » et « reconnaissant » de la reconnaissance du président, ajoutant qu’il est difficile de critiquer Biden après avoir reçu la reconnaissance. « C’est un peu difficile d’être trop critique maintenant parce qu’il vient de nous remercier pour le vaccin et m’a remercié pour ce que j’ai fait », aurait déclaré Trump. « Vous savez, c’est une première – il est donc très difficile pour moi d’être trop critique maintenant. » Le 45e président a déclaré qu’il pensait que les remarques de Biden « étaient une chose formidable » qui « rendra beaucoup de gens heureux ». « Je pense qu’il a fait quelque chose de très bien », a déclaré Trump. « Vous savez, ce doit être un processus de guérison dans ce pays, et cela aidera beaucoup. »

Je serai gentil ici et supposerai que Trump ne parle que de COVID-19. Mais même si c’est vrai, je trouve que c’est une sauce extrêmement faible. Il y a tellement de choses à critiquer en ce qui concerne la gestion de la pandémie par Biden. Les tentatives de mandat national devraient attirer un mépris éternel, mais même après cela, il y a les échecs de longue date des tests, le manque de développement de thérapies, la rhétorique dégoûtante utilisée envers les non vaccinés et la suppression malhonnête des données entourant l’immunité naturelle. Je pourrais continuer, mais vous comprenez.

Rappelons d’ailleurs que les démocrates tentent actuellement de jeter Donald Trump en prison via le comité du 6 janvier, une farce illégitime pleinement soutenue par Joe Biden. Pourtant, Biden dit une chose plutôt gentille à propos de Trump, sans même le mentionner par son nom, et tout à coup, l’ancien président a du mal à émettre des critiques ? Peut-être que je suis juste dingue, mais je suggérerais de ne pas jouer gentiment avec de telles personnes.

Mais cela a toujours été le point faible de Trump. Il est émotionnellement dépendant des éloges de ses ennemis. Plus important encore, il est également malléable face à de si faibles éloges. Cela ne signifie pas que sa présidence n’a pas été pour la plupart un succès, sa gestion de COVID et son refus de licencier des personnalités clés comme Anthony Fauci étant les échecs les plus flagrants. Cela signifie que les républicains devraient faire le point jusqu’en 2024 sur ceux qui possèdent vraiment l’instinct de tueur nécessaire pour abattre le Parti démocrate. Est-ce encore Donald Trump ? Je pense que c’est une question ouverte.