Sous la direction du président Joe Biden, les États-Unis ont maintenant exprimé leur intention de rejoindre le Plan d’action global conjoint (JCPOA). Cependant, Téhéran a insisté sur le fait qu’il ne reviendrait au plein respect de l’accord nucléaire que si Washington lève ses sanctions d’abord.

La campagne de « pression maximale » de l’ancien président Trump contre l’Iran a vu les États-Unis se retirer de l’accord en 2018.

Abolghasem Bayyenat, boursier postdoctoral Stanton sur la sécurité nucléaire à l’Université Harvard, a déclaré à Express.co.uk que les actions de M. Trump avaient laissé une marque amère sur les relations entre les deux pays.

Il a déclaré: «Le retrait de Trump du JCPOA a été reçu comme un coup de poignard dans le dos en Iran et a laissé un profond sentiment de trahison parmi de nombreux Iraniens.

«Cela a renforcé la conviction de longue date des politiciens conservateurs que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable et digne de confiance et que tout engagement avec les États-Unis sera de courte durée.

«S’il est mis en œuvre de bonne foi, le JCPOA avait le potentiel de mettre la relation Iran-États-Unis sur une nouvelle voie et d’ouvrir de nouvelles voies de coopération entre les deux pays en servant de preuve que les deux parties sont capables de maintenir leur part de l’accord. . »

Mais M. Bayyenat a expliqué comment le retrait américain et le renforcement des sanctions contre l’Iran «ont sapé la position des modérés en Iran dans le plaidoyer pour une politique étrangère conciliatrice et ont renforcé le discours des extrémistes selon lequel seuls la résistance et le défi contre les États-Unis peuvent garantir les intérêts nationaux de l’Iran. «

À l’époque, M. Trump a réimposé des sanctions économiques paralysantes dans le but de forcer Téhéran à renégocier l’accord nucléaire.

L’Iran a refusé de renégocier et a riposté en se rétractant de certains de ses principaux engagements envers les États-Unis.

Il a déclaré: «Les Iraniens sont juste » une fois mordus deux fois timides « à ce sujet. Ils ne veulent pas abandonner d’abord leur influence nucléaire et revenir en totale conformité avec l’accord avant que les États-Unis ne lèvent effectivement les sanctions.

«Compte tenu de la nature des engagements nucléaires de l’Iran qui nécessitent des mesures concrètes sur le terrain, une fois qu’ils abandonneront cet effet de levier, il leur faudrait plusieurs mois ou années pour le reconstruire.

«Cela ne ressemble pas aux engagements américains qui peuvent être annulés d’un simple coup de stylo. Pour sortir de cette impasse, les parties devraient définir une modalité qui séquencerait leurs mesures réciproques pour revenir en pleine conformité.

«Ce processus ne devrait pas prendre plus de 3 à 4 mois. Cela semble être la seule formule imaginable qui puisse satisfaire les deux parties. »