L’ex-société de médias sociaux de POTUS a déclaré avoir mis en place des accords pour lever 1 milliard de livres sterling (755 millions de livres sterling) avant une introduction en bourse prévue sur le Nasdaq en Amérique. Donald Trump, 75 ans, a déclaré : « Alors que nos bilans s’allongent, Trump Media & Technology Group sera dans une position plus forte pour lutter contre la tyrannie des Big Tech.

Le Trump Media & Technology Group, qui a été créé en février, travaille également à la création d’une nouvelle application de médias sociaux appelée Truth Social au début de l’année prochaine.

L’application autoriserait la conversation « sans discrimination fondée sur l’idéologie politique ».

Les rapports suggèrent que les détails sur les investisseurs et les détails financiers sur la société n’ont pas encore été confirmés.

Cependant, le Trump Media & Technology Group s’est associé à Digital World Acquisition, qui est une société d’acquisition spécialisée.

Suite à l’annonce de la fusion proposée, la sénatrice américaine et principale candidate démocrate à la présidence de 2020, Elizabeth Warren, 72 ans, a demandé au président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, 64 ans, d’enquêter sur la fusion proposée par crainte qu’elle ne viole les lois sur la sécurité autour de divulgation.

Mais Sky News affirme que la SEC a refusé de confirmer si elle envisageait de prendre des mesures.

M. Trump a critiqué les médias sociaux conventionnels ces derniers temps, y compris Twitter.

Le géant des médias sociaux a interdit le compte du 45e président après que des partisans pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

M. Trump avait 89 millions de followers sur Twitter.

À la suite de l’incident, Twitter a déclaré : « Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, en particulier de la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de incitation à la violence.

L’ancien chef du Parti Brexit a également souligné à quel point la décision de Twitter de supprimer le compte de l’ex-POTUS semblait « ridicule » lorsque les dirigeants des talibans ont conservé l’accès à leur compte même après que l’ancien président afghan Ashraf Ghani, 72 ans, a fui Kaboul.

Il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir si le 45e président entrera dans la course pour revenir à la Maison Blanche en 2024.

Malgré les sondages d’opinion suggérant que M. Trump battrait son successeur Joe Biden, 79 ans, une victoire du 45e président s’avérerait être un retour électoral historique.

Si M. Trump peut gagner dans trois ans, le joueur de 75 ans ne serait que le deuxième président à accomplir deux mandats non consécutifs dans le bureau ovale.

Le seul autre commandant en chef à y parvenir fut Grover Cleveland, qui fut le 22e président de 1885 à 1889 et revint pour son deuxième mandat en 1893.