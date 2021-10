Donald Trump appelle l’administration Biden et prédit la course au poste de gouverneur de Virginie

L’ancien président Donald Trump a appelé samedi l’administration Biden et l’ancien gouverneur démocrate de Virginie Terry McAuliffe sur « Justice avec le juge Jeanine », affirmant que l’administration Biden est un « embarras ».

« Je pense que vous devez dire un F, et non un F +. Ce serait un F », a déclaré Trump lors de la notation de l’administration Biden.

« C’est une administration ratée. C’est un désastre. Je n’ai jamais rien vu de tel. »

Trump a déclaré qu’il avait espéré que l’administration Biden réussirait parce qu’il aime le pays « plus que tout ».

TERRY MCAULIFFE MET BRANCHEMENT FIN À L’ENTRETIEN, DIT AU JOURNALISTE LOCAL DE VIRGINIE « VOUS AURIEZ DE MEILLEURES QUESTIONS »

« J’adorerais le voir bien faire », a-t-il déclaré à Pirro. « Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un plus grand embarras en tant qu’administration, et nous avions tout prêt à partir. »

Trump a également réagi à l’état de la course au poste de gouverneur de Virginie, où le républicain Glenn Youngkin a devancé le démocrate Terry McAuliffe moins d’une semaine avant les élections.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prononce une allocution lors d’un événement de campagne le 30 octobre 2021 à Manassas, en Virginie. Youngkin en est aux derniers jours de sa tournée de campagne en bus à travers l’État de Virginie alors qu’il conteste le candidat démocrate et ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe aux élections de l’État qui auront lieu dans moins d’une semaine le 2 novembre.

Trump a déclaré que le commentaire de McAuliffe selon lequel les parents ne devraient pas être impliqués dans l’éducation de leurs élèves était une « énorme erreur » et que Youngkin « s’en tirerait très bien » lors des élections de mardi.

« Regardez, McAuliffe a fait une énorme erreur », a déclaré Trump. « Mais ce n’est probablement pas une erreur de son point de vue. Il le croit. »

Trump a comparé le commentaire de McAuliffe sur les parents à Hillary Clinton qualifiant ses partisans de « panier de déplorables », ce qui a suscité un tollé général.

Le candidat démocrate au poste de gouverneur, l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe, accompagné de son épouse Dorothy, s’adresse aux partisans lors d’une campagne en bus à l’Iron Workers Local Union 79 le 30 octobre 2021 à Norfolk, en Virginie. Les élections au poste de gouverneur de Virginie, opposant McAuliffe au candidat républicain Glenn Youngkin, ont lieu le 2 novembre.

« J’ai entendu cette déclaration, j’ai dit est-ce que ça va être mauvais, est-ce que ça va être comme » déplorable « ? » a dit Trump. « Tu te souviens quand Hillary a fait la déclaration ‘déplorable’ ? Ce n’est pas un mot gentil, et ça a explosé. »

SONDAGE FOX NEWS : YOUNGKIN DEMANDE MCAULIFFE PARMI LES ÉLECTEURS PROBABLES DE LA VIRGINIE

Trump s’est également opposé au traitement négatif des parents qui s’expriment lors des réunions du conseil scolaire.

« J’ai suivi les audiences du conseil scolaire de plus près que jamais, pour être honnête », a déclaré Trump.

« Les parents sont furieux », a-t-il poursuivi. « Ce ne sont pas des terroristes, ce sont juste des gens qui sont tellement bouleversés. »

Une femme brandit sa pancarte contre la théorie de la race critique (CRT) enseignée lors d’une réunion du conseil d’administration des écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS) à Ashburn, Virginie, le 12 octobre 2021.

Trump a déclaré qu’il s’opposait, comme de nombreux parents, à certains programmes enseignés aux élèves, ce qui contrarie les parents.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ils sont en colère, ils sont blessés, ils pleurent parce qu’on enseigne à leurs enfants des choses qui, à notre avis et à mon avis, et une grande majorité des gens de l’avis de ce pays, ne veulent pas de leur enfants d’entendre parler de ce genre de choses », a-t-il souligné. « Ils veulent revenir à la lecture, à l’écriture et au calcul. »

Dana Blanton de Fox News a contribué à ce rapport.