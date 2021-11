Donald Trump après Thanksgiving, bien reposé, va contre un journaliste national – RedState

Je suis juste assis ici à digérer la nourriture fabuleuse que j’ai mangée hier, mais il semble que l’ancien président Donald Trump soit toujours d’humeur à découper de la dinde de sa dernière déclaration. Il semble que l’ancien président ne prenne pas un long week-end pour se détendre en Floride, mais se prépare pour les élections de mi-mandat et peut-être au-delà.

Plus tôt dans la journée, Trump a publié une déclaration faisant référence à une controverse de septembre dernier, où l’intrépide journaliste Bob Woodward a publié son livre « Peril », qui parlait de la fin du temps Trump à la Maison Blanche et du début de la catastrophe de Biden. Selon le livre, le général Milley a appelé ses homologues en Chine pour leur faire savoir que Trump ne serait pas autorisé à déclencher une guerre avec les Chinois en sortant.

Duh.

Le président a beaucoup de pouvoir mais est incapable de simplement prendre le téléphone et d’envoyer des troupes pour aller combattre les Chi-Coms ou d’envoyer des armes nucléaires. C’est maintenant ainsi que cela fonctionne et quiconque a vu à quel point le gouvernement est inefficace serait au courant de cela. Woodward, cependant, aime tisser un fil et vendre des livres, c’était donc un peu de potins salaces au début de l’automne de cette année.

#Rubes

Voici la déclaration de POTUS 45 de plus tôt…

– 26 novembre 2021 –

Déclaration de Donald J. Trump, 45e président des États-Unis d’Amérique

Est-ce que quelqu’un croit vraiment que l’escroc de longue date Bob Woodward, et son assistant de chien de poche léger Robert Costa, impliquent dans leur livre de fiction que j’avais l’intention d’entrer en guerre avec la Chine, mais que l’un des généraux les plus stupides de l’armée a appelé les Chinois pour leur dire qu’il les informera si cette action se poursuit. Milley a peut-être appelé, mais si c’est le cas, il devrait être jugé pour trahison. Je n’ai même jamais eu l’idée d’entrer en guerre avec la Chine, à part la guerre que je gagnais, qui était sur le COMMERCE. Inventer des histoires comme celle-ci et les vendre au public est honteux. J’ai regardé ce visage escarpé et suffisant de Woodward alors qu’il « fait chier » le public et me suis dit : « Je me demande si l’histoire croira vraiment ce genre de choses ? » Comment regagner sa réputation ? J’ai été le seul président depuis des décennies à ne pas nous faire entrer en guerre – je nous ai sortis des guerres !

Notre pays a été repris par les escrocs et les canulars, et nous devons le reprendre. Tout comme l’arnaque Russie, Russie, Russie a maintenant été totalement démystifiée et discréditée en tant que FAUX intrigue démocrate / tordue d’Hillary, l’histoire « entrer en guerre avec la Chine » est encore plus ridicule. C’est incroyable que quelqu’un soit même autorisé à écrire ce genre de choses. On ne parle plus de grandeur pour notre Pays, tout est question d’enquêtes politiques, de canulars et d’arnaques. Nous rendrons l’Amérique encore plus belle !