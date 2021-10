Donald Trump assisterait au match Braves vs Astros World Series à Atlanta

Les World Series auront un invité spécial assistant au match 4. Selon Fox News, l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, assistera au quatrième match des World Series entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta. Le match se jouera au Truist Park d’Atlanta samedi à 20 h 09 HE.

La dernière fois que Trump a assisté aux World Series, c’était en 2019, alors qu’il était encore président. Il a assisté au match 5 de la série entre les Astros et les Wahington Nationals et a été accueilli par une vague de huées. L’ancienne superstar de la WWE et star des Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista, a félicité les fans de Nationals pour avoir hué Trump.

« Quelle publicité—! Des accessoires à #DC pour avoir hué ce salaud du bâtiment », a écrit Bautista dans un post Instagram à l’époque. « S’il vous plaît, quittez notre ville idiot ! [DCPride] [DreamChaser] … et juste pour être clair sur ce qui se passe ici, les gens applaudissaient et applaudissaient les membres de nos forces armées qui étaient présents. Et puis ils ont mis son visage sur l’écran et les huées sont arrivées, suivies des chants « Enfermez-le ». Oui MAGA crétins ! C’est arrivé ! »

Trump assistera à un match historique pour les Braves. L’équipe organisera sa première série de matchs des World Series depuis 1999. Cela commencera vendredi avec le troisième match, mais si les Braves remportent les deux prochains matchs, le quatrième match pourrait être un concours décisif. Mardi, les Braves ont battu les Astros 6-2 lors du premier match des World Series, et c’était la première fois depuis 1996 que les Braves remportaient un match des World Series. Mais les Braves ont perdu le lanceur partant Charlie Morton qui s’est cassé la jambe en deuxième manche. Il a terminé la manche et en a retiré un en troisième avant de quitter le match.

« Je viens de terminer cette manche et de revenir et de faire face à (Jose Altuve), je veux dire, il a frappé un gars sur une jambe cassée », a déclaré le releveur des Braves AJ Minter, selon .. « C’est assez remarquable. J’aurais aimé que cela ne soit pas arrivé à Charlie. C’est un leader. Mais nous n’allons pas nous apitoyer sur notre sort. Nous devons juste continuer. »