Donald Trump banni pour deux ans de Facebook et Instagram

05/06/21 à 10h23 CEST

Josep Carceller @JosepCarceller

Quoi Donald Trump a été le président le plus étrange à être jamais passé par la Maison Blanche ces derniers temps, personne ne peut le nier ; Ses déclarations et ses actions l’ont corroboré, comme lorsqu’il a voulu construire le fameux mur pour séparer les États-Unis du Mexique et que les Mexicains le payent afin, selon lui, d’essayer d’arrêter l’immigration illégale.

Pour donner un autre exemple, alors qu’il était encore président des États-Unis et au milieu d’une pandémie causée par le coronavirus, a pu déclarer que ce virus n’a été éliminé qu’avec de l’eau de Javel, ce qui a poussé plusieurs citoyens de ce pays à se précipiter pour acheter et boire ce liquide qui peut être mortel pour l’homme s’il est ingéré ou injecté comme le propose le président.

Ce que Donald Trump ne s’attendait sans doute pas, c’est que les administrations des réseaux sociaux de Facebook et Instagram décident de lui opposer son veto et de supprimer ses comptes sur lesquels il comptait plusieurs millions de followers après avoir laissé entendre à plusieurs reprises que des fraudes avaient été commises lors des élections présidentielles qui ont placé leur concurrent en tant que président des États-Unis. Par conséquent, et après avoir examiné le veto, les réseaux sociaux détenus par Mark Zuckerberg ont décidé d’y opposer leur veto pendant encore deux ans à compter du 7 janvier 2021. Les comptes de Trump ont fait l’objet d’un veto après l’assaut contre le Capitole le 6 janvier, qui a entraîné 5 décès.

Donc, Donald Trump pourra à nouveau utiliser ces deux réseaux sociaux à partir du 8 janvier 2023, si à ce moment-là vous souhaitez toujours les saisir lorsque vous aurez 76 ans.