Donald Trump blâme Megan Rapinoe et l’USWNT pour ne pas avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo

Donald Trump a un gros problème avec l’équipe féminine de football des États-Unis. Lorsque l’ancien président a appris que l’équipe avait remporté la médaille de bronze, il l’a déchirée pour ne pas avoir remporté l’or. Trump a déclaré dans une déclaration par e-mail au New York Post: “Tout ce qui est réveillé va mal, et notre équipe de football l’a certainement fait.”

« Si notre équipe de football, dirigée par un groupe radical de gauchistes maniaques, n’avait pas été réveillée, elle aurait remporté la médaille d’or au lieu du bronze. Réveillé signifie que vous perdez, tout ce qui est réveillé va mal, et notre équipe de football l’a certainement fait », a déclaré Trump. « Il y avait cependant quelques Patriotes debout. Malheureusement, ils ont besoin de plus que cela en respectant notre pays et notre hymne national. Ils devraient remplacer les wokesters par des Patriots et recommencer à gagner.”

Trump a ensuite appelé Megan Rapinoe qui critiquait Trump alors qu’il était en poste. « ​La femme aux cheveux violets a terriblement joué et passe trop de temps à penser à la politique de la gauche radicale et à ne pas faire son travail !​ », a-t-il déclaré.​

Compte tenu de tout ce que l’USWNT a traversé pendant les Jeux olympiques, remporter la médaille de bronze est un grand accomplissement. L’équipe a perdu contre la Suède lors du premier match de la phase de groupes avant de repartir avec deux victoires et un match nul lors des trois matchs suivants. Les États-Unis ont perdu contre le Canada en demi-finale, les amenant à battre l’Australie 4-3 dans le match pour la médaille de bronze.

“C’est vraiment spécial”, a déclaré Rapinoe après la victoire, selon ESPN. d’autres équipes incroyables dans une année vraiment difficile et je sais à quel point ce tournoi a été difficile pour nous et à quel point il aurait été facile pour nous de nous effondrer. “Nous n’avons vraiment pas bien joué tout le tournoi et nous l’avons finalement organisé ce soir. Je déborde de fierté pour cette équipe.”

Rapinoe et Carli Lloyd ont chacun marqué deux buts pour donner à l’USWNT sa première médaille aux Jeux olympiques depuis 2012 lorsque l’équipe a remporté l’or. En 2016, les États-Unis ont perdu contre la Suède en quarts de finale, les amenant à terminer à la cinquième place. Entre l’écart de neuf ans sans remporter de médaille olympique, l’USWNT a remporté deux Coupes du monde.