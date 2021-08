Donald Trump bouillonne d’informations selon lesquelles il aurait fait pression sur le ministère de la Justice pour annuler les élections de 2020 .

L’ancien président Donald Trump a réagi avec colère à un rapport explosif vendredi du New York Times qui révélait que l’ex-commandant en chef avait fait pression sur le ministère américain de la Justice pour l’aider à annuler les résultats des élections de 2020.

Photo : Michael M. Santiago/.

Selon les notes prises par le sous-procureur général par intérim de l’époque, Richard Donoghue, Trump a exhorté le procureur général par intérim Jeffrey Rosen à “juste dire que l’élection était corrompue et me laisser le reste” lors d’un appel téléphonique qui pourrait s’avérer être la preuve d’un crime. .

«Les démocrates de la Chambre corrompus et très partisans qui dirigent le comité de surveillance de la Chambre ont publié hier des documents – y compris des documents judiciaires traitant des élections truquées de 2020 – qu’ils ont décrit de manière malhonnête comme tentant de renverser les élections. En fait, c’est tout le contraire. Les documents visaient à défendre l’intégrité et l’honnêteté des élections et le caractère sacré de notre vote. Le peuple américain veut et exige que le président des États-Unis, son chef des forces de l’ordre dans le pays, se joigne à lui pour lutter pour l’intégrité des élections et enquêter sur les tentatives visant à saper notre nation. Notre pays vient de subir une élection présidentielle incroyablement corrompue, et il est temps que le Congrès et d’autres enquêtent sur la manière dont une telle corruption a été autorisée plutôt que d’enquêter sur ceux qui dénoncent cette fraude massive contre le peuple américain », a écrit Trump dans un e-mail. à ses partisans samedi.

Il n’y a aucune preuve que les élections de 2020 – que Trump a perdues dans un glissement de terrain contre le président Joe Biden – étaient corrompues, frauduleuses ou volées.

Mais Trump et ses loyalistes au sein du Parti républicain s’en tiennent au Grand Mensonge.

Lisez la suite sur The Independent.

Lien source