Donald Trump cherche à réunir ses semblables en lançant un Twitter « anti-progrès » selon ses normes

Il y a des leaderships basés sur tradition, des leaderships basés sur la gestion adéquate à partir d’une idéologie concrète et de leaderships basés sur la charisme. Celui de Donald Trump C’est l’un de ces derniers et, par conséquent, il a besoin de stimuli constants pour que son électorat reste debout et mobilisé.

Pendant quatre ans, l’ancien président républicain a été accusé de gouverner par tweet comme quelque chose de péjoratif, mais la vérité est que chacun de ces tweets et chacun de ses messages sur Facebook, copiés-collés des dizaines de milliers de fois, n’ont fait qu’augmenter sa popularité, pour le meilleur ou pour le pire.

Cela a toujours été la stratégie de base de Donald Trump dans tout ce qu’il a entrepris dans la vie : faire parler de lui, c’est-à-dire établir l’agenda. Cela et la recherche d’un ennemi commun, ce qui est quelque chose qui ne manque jamais. Cet ennemi variera selon les affaires et dans ce cas c’est le « progressisme », en général, sans nuances. Qu’est-ce qui unit un joueur d’atout californien de Los Angeles et un joueur du Kentucky ?Qu’est-ce qui les relie à leur tour à un Madrid ou un Hongrois amoureux de Trump ? La haine de cet ennemi commun supposé d’une manière diverse et changeante de discours. Comme si Joe Biden était le même que Pablo Echenique.

Depuis, à la suite de l’occupation du Capitole le 6 janvier, les deux Jack Dorsey dans le rôle de Mark Zuckerberg décidé d’annuler les comptes personnels de Donald Trump, le milliardaire a visiblement perdu un intervenant très important. Ce n’est pas non plus que ce soit dommage pour lui, compte tenu du fait qu’il courait un risque sérieux de surexposition et qu’après tout, il reste trois ans avant les prochaines élections présidentielles, mais cet éloignement d’Internet ne pouvait pas durer plus longtemps. . Ainsi, après plusieurs tentatives de relance des réseaux sociaux liés à l’extrême droite américaine – un méli-mélo de fanatisme religieux et de confusion non scientifique – Trump a annoncé la création de son propre réseau social, sous le nom de Truth.

Le 15-M de l’Amérique profonde

Qu’est-ce que la Vérité ? Ce qui a été divulgué de ce nouveau réseau social le rend très similaire, presque identique, à Twitter. Il diffère dans ses intentions, qui sont ouvertement politiques. Dans ‘Truth’ tous ceux qui en ont marre des « dogmes libéraux » sont invités à collaborer, en tenant compte du fait que « libéral » dans le jargon politique anglo-saxon est l’équivalent de notre « progressiste ». Finalement, La vérité entend inclure dans son sein quiconque n’est pas d’accord avec la santé publique, avec des vaccins, avec une politique d’immigration ou avec des limitations sur la possession d’armes, Tout le monde est le bienvenu.

Là, Trump court un très gros risque. Son message a toujours été « contre », il s’est toujours défini comme un franc-tireur qui affronte les grandes puissances, ignorant que, pendant quatre ans, personne n’a été plus puissant au monde. Quel serait alors son rôle dans un réseau d’interaction avec des personnes qui pensent comme lui ou sont même capables de conduire cette pensée à la paranoïa la plus féroce, en suivant à la lettre les postulats de la plateforme Q-Anon? Que les conspiranoïdes fassent partie de l’électorat de Trump est évident, mais attention, Trump ne gagne pas les élections juste à cause des comploteurs, il y a tellement plus.

L’ancien président américain Donald Trump avant un discours à Perry, Géorgie, USA. .

L’idée d’établir une église de fidèles peut convenir si vous êtes convaincu que ces fidèles partagent la religion. Dans ce cas, ce n’est pas si clair. Ils sont nombreux, ils sont très bruyants et chacun a tendance à tirer pour son propre intérêt. La vérité court le risque de devenir une assemblée de 15 millions monopolisée par des groupes extrémistes proches du terrorisme.

Voilà en quoi consiste le risque Trump susmentionné : à ne pas se laisser emporter par la dérive. Être capable de maintenir son propre discours face à toutes les choses folles qui vont être dites sur ce site Web … et en même temps, tout le monde les aimera. Maintenez une certaine autorité qui vous permet d’être le leader du mouvement, même si le mouvement lui-même ne sait pas très bien où il va. Être l’emblème des anti-vaccins et en même temps être vacciné dès le premier instant.

La lutte décisive dans le Parti républicain

Au cours de cette première année de l’administration Biden, la lutte de Trump a été interne. Et pas facile de gagner. Perdre la présidence à 74 ans après un premier mandat et croire que quatre ans plus tard votre parti vous élira comme candidat pour un second est quelque chose d’inhabituel. Que nous ne l’envisagions pas seulement, mais que nous le tenions pour acquis en dit long sur les dons de conviction de Donald Trump, que aura 77 au début des primaires et 78 au moment des élections. Gardez à l’esprit qu’avant Trump, seuls dix présidents ont perdu les élections de réélection. Sur ces dix, seul Glover Cleveland a obtenu un deuxième mandat huit ans après le premier. C’était en 1892.

À une époque aussi changeante et sans ancrage préalable dans le Parti républicain – Trump est un candidat, pas un militant, il ne l’a jamais été – il est normal que l’ancien président sente qu’il doit mériter l’investiture chaque jour. À n’importe quel moment, un autre candidat peut sortir à votre gauche ou à votre droite et le battre en charisme et en message. En ce moment, il y en a plus qui vont à son volant et préfèrent ne pas dépasser, mais soutenir.

Récemment, la vidéo du Candidat républicain au poste de gouverneur du Nevada, un exemple de trumpisme pur-sang : un désert, un pick-up, un autocollant Trump 2024, un pistolet à la ceinture et en guise de proposition, l’attaque contre les médias « libéraux ». Il est entendu que « Vérité » est censée être cela : non seulement un contact direct avec l’électorat potentiel, mais une plate-forme pour d’autres dirigeants républicains qui recherchent la bénédiction du grand patriarche en dehors des structures habituelles du parti.

Tout le monde sait que la relation entre Trump et Mitch McConnell, Probablement le bureau institutionnel le plus important du Parti républicain en ce moment – le chef de la minorité au Sénat – est pour le moins tendu. Pour le moment, Trump n’a pas réussi à se débarrasser de McConnell… mais il est vrai aussi que McConnell n’a pas pu se débarrasser de Trump malgré son peu de soutien interne, sa défaite électorale et son éloignement des médias plus traditionnels de la droite américaine. Riche de ce qui ressemble à une gérontocratie soviétique, McConnell a 79 ans. Il n’est pas le fer de lance de nombreuses rénovations.

Ouvrir la voie à 2024

Que disent les sondages de Trump un an après avoir perdu les élections ? Ici, vous devez prendre en compte deux facteurs très importants : pour commencer, Le crash de Joe Biden en termes d’approbation populaire. Biden est l’un des présidents les moins appréciés au cours de la première année de son mandat, bien que la polarisation de l’électorat américain y soit pour beaucoup. Certains sondages de Rasmussen, démocratiquement très apparenté au Parti républicain, lui donnent jusqu’à treize points d’avance sur Biden. Le reste parle pratiquement d’égalité si Biden était son rival et d’un petit avantage s’il était – cela semble très probable – le vice-président Kamala harris.

Désormais, tout est trop récent et la tactique de Trump semble claire : insister sur le passé, insister sur le complot et la fraude, insister sur la haine contre la haine. Perdre peut piquer longtemps, mais il est difficile de piquer pendant quatre ans. C’est probablement la fonction de la Vérité : d’une part,se débarrasser autant que possible de la théorie de la fraude présumée. Encore une fois, la tactique de l’ennemi qui s’unit au sein de la très grande diversité. D’autre part, générer de nouvelles infractions et de nouvelles demandes qui incluent Trump comme un sauveur nécessaire. Gérer le message et les besoins.

Le problème que Trump va avoir, c’est qu’un groupe suffisamment cohérent de républicains apparaît. Pour le moment, ce n’est ni vu ni prévu. Chacun fait la guerre tout seul. Ted Cruz d’un côté, Mike Pence de l’autre, etc.. Personne n’ose dire trop pour ce qui peut arriver. Maintenant, il viendra un moment – et ce sera probablement après la mi-mandat de 2022, dont dépendra beaucoup de choses – où les ambitions pourront plus que la loyauté.

Si le Parti républicain obtient un bon résultat et récupère les deux chambres, il est fort probable qu’en 2024 il atteindra à nouveau la Maison Blanche. N’oublions en aucun cas que depuis la victoire de son père en 1988, seul George W. Bush, en 2004, a pu gagner le vote populaire pour le GOP, et cela vous fait dépendre de très peu de votes dans très peu d’endroits.

L’apparition d’un jeune candidat fort, charismatique, capable de se connecter avec l’Amérique la plus rurale et en même temps de répondre aux défis de l’Amérique la plus urbaine, avec le soutien d’une grande partie de la direction du parti et des médias tels que Fox, mettrait Donald Trump en difficulté pour sa réélection. Ce qui est clair et que l’on peut tenir pour acquis, c’est que l’ancien président ne se présentera pas s’il n’a pas un pourcentage très élevé de chances de victoire. Vous n’avez pas besoin d’ajouter une autre perte à votre CV que vous ne pouvez blâmer sur personne. En ce moment, il se rassemble et semble fort. Nous verrons comment il réagit à longue distance.

