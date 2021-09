Donald Trump commente un match de boxe grotesque à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre – “Comme une parodie” | Monde | Nouvelles

Le match entre Evander Holyfield, 58 ans, et Victor Belfot, 44 ans, a été jugé ridicule après l’arrêt de la bagarre au premier tour aux premières heures de dimanche matin. De retour sur le ring pour la première fois depuis plus d’une décennie, l’un des plus grands de la boxe était l’ombre de lui-même, glissant dans les cordes dans les premières secondes et absorbant les coups de Belfort.

Holyfield a pris une énorme tempête de coups de poing avant que l’arbitre n’appelle heureusement l’arrêt du match à la carte moins de deux minutes plus tard.

Cependant, l’ensemble de l’événement a davantage servi de rassemblement pour l’ancien président, qui a commenté aux côtés de son fils, Donald Jr.

Les fans du 45e président ont à plusieurs reprises chanté « nous voulons Trump ».

Avant le match, l’ancien président a mis en avant l’événement en déclarant : « Nous allons assister à un grand combat ce soir. Et nous en avons vu de bons »,

“Très excitant ! Deux grands combattants. L’un est boxeur et l’autre est MMA.”

Le combat a malheureusement eu lieu à l’anniversaire du 11 septembre, un événement au cours duquel des milliers d’Américains ont rendu hommage aux victimes de l’attaque terroriste historique.

L’ancien président a été critiqué après avoir assisté au match de boxe à l’occasion de l’anniversaire de l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol américain.

Le 11 septembre, l’Amérique a célébré le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre qui ont fait près de 3 000 victimes.

Le présentateur de MSNBC, Chris Hayes, a déclaré lors de son émission: “Cela ressemble à une parodie du genre de chose que ferait Donald Trump, mais il convient parfaitement à cet ex-président en disgrâce, essentiellement exilé de la société polie, de passer cette occasion solennelle à faire commentaire de boxe sur pay-per-view.

S’exprimant avant le combat, Vitor Belfort a déclaré : « Il est temps de faire un changement. 9/11, rendons l’Amérique encore meilleure.”

M. Trump a ajouté: “Nous aimons notre pays et nous allons faire de grandes choses pour notre pays.”

En référence aux 13 militaires américains tués dans l’attaque terroriste près de l’aéroport de Kaboul, l’ancien président a déclaré : « C’était juste dommage, mais nous sommes un grand pays et nous allons faire un retour comme personne ne l’a jamais vu auparavant. “

Après le match décevant, l’ancien président a remercié tout le monde d’être venu avant que les fans n’acclament à nouveau l’ancien président.

Il a déclaré: “C’est comme un rassemblement.

« Nous vous aimons tous, nous aimons ce pays. Fantastique champion du soir ! Merci tout le monde. Nous t’aimons!”