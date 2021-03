Donald Trump construit sa propre plate-forme de médias sociaux après l’interdiction de Twitter et cela arrive dans trois à quatre mois

Trump apportera sa propre plateforme de médias sociaux

L’ancien président américain Donald Trump apporte sa propre plate-forme de médias sociaux et le site devrait faire ses débuts dans les trois à quatre prochains mois. La nouvelle a été annoncée par son ancien conseiller des médias sociaux et directeur de campagne. Trump a été banni de Twitter et d’autres grandes plateformes de médias sociaux.

Sur cette plate-forme, le message du président d’America First sera affirmé pour tout le monde et construit comme une campagne, a déclaré Corey Lewandowski sur «Saturday Agenda» de la chaîne de télévision Newsmax. Le portail offrira également une plate-forme à d’autres personnes pour peser et communiquer dans un format gratuit sans craindre que leurs commentaires soient retirés, a-t-il ajouté.

Plus tôt, Trump, qui avait été banni des plates-formes de médias sociaux comme Twitter après l’incident des émeutes du Capitole américain dans un podcast du 22 mars, a déclaré qu’il travaillait à apporter sa propre plate-forme de médias sociaux pour lui permettre de communiquer et ses fans et plus de détails seront bientôt révélés. «Vous entendrez bientôt» Trump a déclaré dans le podcase de Fox News «The Truth» organisé par Lisa Boothe.

Il y a une semaine, le conseiller de Trump, Jason Miller, avait également mentionné le retour de Trump sur les médias sociaux avec sa propre plate-forme dans environ deux à trois mois.

La vraie affaire, cependant, sera de rendre l’application disponible sur l’App Store. Auparavant, un site de micro-blogging Parler avait été retiré de l’App Store après avoir été accusé de promouvoir des discours de haine et d’héberger du contenu lié à la violence lors des émeutes du 6 janvier au Capitole américain.

