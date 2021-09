Donald Trump construit une armée. Il ne peut plus être ignoré. 10z viral

– de la vérité

De loin, le refrain le plus courant que j’ai entendu de la part d’amis à l’écoute de la politique depuis les élections de 2020 est : « Dieu merci, Donald Trump est parti. Battu. Le perdant a perdu. C’est tellement agréable de pouvoir regarder les informations sans avoir à l’écouter crier et fulminer. » Souvent, ce sentiment est suivi de : « J’espère que personne dans les médias ne le couvrira à nouveau. Tout ce qu’il fait, c’est lui donner du pouvoir.

Pendant un petit moment, peut-être, cette deuxième partie a peut-être été vraie. La défaite de Trump a été retentissante et les responsables électoraux républicains, État après État, ont refusé de l’aider dans ses tentatives de renverser les résultats. La Cour suprême conservatrice ne voulait aucune part de ses bêtises, et son équipe juridique d’élite – dirigée par un Rudy Giuliani déconcerté suintant de l’ichor noir de sa tête comme Gary Oldman dans Le cinquième élément – ​​est passée de pilier en poste en construisant un dossier profondément crédible pour leur propre compte. radiation. Les adhérents de QAnon ont vacillé dans l’incertitude après que leurs prophéties vastes et diverses n’aient pas abouti.

Il n’y avait pas là-bas, là-bas… et après le cauchemar du 6 janvier, lorsque des partisans exaspérés de Trump ont attaqué le Capitole comme des frelons meurtriers saccageant une ruche d’abeilles, il y a eu quelques jours où pratiquement tout l’establishment républicain s’est levé en répulsion contre ce qu’ils avaient vu, et à peine échappé. Pas moins de lumières que Mitch McConnell et Lindsey Graham ont mis tout le fiasco aux pieds de Trump. La marée Trump, semblait-il, avait atteint son point culminant et revenait maintenant dans la mer.

C’était alors, comme on dit, et c’est maintenant. Nous devons recommencer à prêter attention à Trump.

Cela ne me donne aucune joie d’occuper ce poste. Couvrir Donald Trump – de son escalator raciste en 2015 à un article sur sa politique COVID toujours mortelle que j’ai écrit en août – c’était comme marcher sur des éclats de verre chauds pieds nus chaque jour. Cela a endommagé ma santé et assassiné mon sommeil. Une fois que le cri de banshee de la position de premier plan de Trump s’est calmé, mon corps a commencé à guérir de manière tangible de l’anxiété et du stress incessants incités par Trump.

J’étais un tout nouvel homme et tout à fait heureux de ne plus jamais taper les mots «Donald Trump» si cela pouvait être évité… mais les dernières semaines m’ont fait réfléchir profondément.

L’insurrection du 6 janvier n’a jamais pris fin, voyez-vous, et a depuis fait des gains que j’aurais cru impossibles le 7 janvier. du parti — fédéral, étatique et local — est son domaine incontesté.

Posez-vous la question : à part les représentants Adam Kinzinger et Liz Cheney, nommez-moi un républicain sur lequel vous pouvez absolument compter pour défier Trump et ses légions lorsque les jetons sont bas ? Veuillez envoyer toutes les réponses à la case postale 0, il n’y en a pas, NH, 00000. Ce n’est pas non plus comme si ces deux-là étaient une sorte de prix ; tous deux ont voté contre le projet de loi de la Chambre pour financer le gouvernement mardi dernier, car les républicains vont être républicains, peu importe la fréquence à laquelle ils sont invités sur MSNBC. Quoi qu’ils soient d’autre, ils ne sont pas vos amis, et c’est la situation au sein du Parti de Trump.

Le poison est bien plus profond que simplement au sein d’une meute de républicains fédéraux à l’air rare et dépourvus d’intégrité. Robert Kagan du Washington Post explique :

Les signes avant-coureurs peuvent être obscurcis par les distractions de la politique, la pandémie, l’économie et les crises mondiales, ainsi que par les vœux pieux et le déni. Mais à propos de ces choses, il ne devrait y avoir aucun doute : D’abord, Donald Trump sera le candidat républicain à la présidence en 2024. L’espoir et l’attente qu’il perde de sa visibilité et de son influence ont été illusoires. Il aime les avances gigantesques dans les sondages; il construit un énorme trésor de guerre de campagne ; et en ce moment, le ticket démocrate semble vulnérable. Sauf problèmes de santé, il court. Seconde, Trump et ses alliés républicains se préparent activement à assurer sa victoire par tous les moyens nécessaires. Les accusations de fraude de Trump lors des élections de 2020 visent désormais principalement à établir le prédicat pour contester les futurs résultats des élections qui ne vont pas dans son sens. Certains candidats républicains ont déjà commencé à se préparer à déclarer une fraude en 2022, tout comme Larry Elder a docilement tenté de le faire lors du concours de rappel en Californie. (Je souligne)

Si nous considérons la prédiction de Kagan selon laquelle Trump se présentera à nouveau comme valable – et il n’y a aucune raison de ne pas au moins la prendre au sérieux – c’est une preuve prima facie pour laquelle ignorer Trump à l’avenir est une folie. Les jours de la tête suintante de Rudy sont révolus, et ses gens actuels sont tout à fait sérieux cette fois-ci. Ajoutez à cela les points de données suivants :

* 148 projets de loi ont été déposés dans 36 États pour tenter de déloger l’infrastructure électorale traditionnelle et de la remplacer par des partisans – souvent des assemblées législatives contrôlées par le GOP – dont la loyauté envers Trump est absolue ;

* Des barrières sont érigées dans plusieurs États, ce qui rend le vote beaucoup plus difficile ;

* L’« audit » de l’Arizona s’est peut-être soldé par une tempête d’échecs et de disgrâce, mais les personnes qui le poussent restent intrépides et cherchent à le dupliquer dans plusieurs autres États. Trump lui-même s’est rendu en Géorgie dimanche et a déclaré que l’audit prouvait qu’il avait gagné. Cela sera absorbé par chaque personne au sein de la bulle médiatique Trump, c’était l’Évangile au petit-déjeuner, et il n’y a rien que les médias non-Trump puissent faire à ce sujet ;

* Une enquête de l’Université de Chicago révèle que 47 millions de personnes pensent que la présidence de Joe Biden est illégitime, et 21 millions d’entre elles soutiennent le retour de Trump au pouvoir par « l’usage de la force » (c’est-à-dire la violence) ;

* Ces Américains radicalisés par Trump ne cachent pas leurs motivations et ont diffusé des déclarations de guerre sur les réseaux sociaux. Dans les quartiers riches en Trump, certains accrochent des drapeaux noirs devant leurs maisons, un signal aux partisans qu’ils soutiennent le renversement violent du gouvernement. Associez ces personnes aux organisations d’extrême droite comme les Proud Boys et les One Percenters, qui ont déjà prouvé leur goût pour la violence politique de rue ;

* Un avocat pro-Trump nommé John Eastman a rédigé un mémo avant le 6 janvier qui n’était ni plus ni moins qu’un plan pour un coup d’État. Selon le nouveau livre de Bob Woodward, Peril, le vice-président Mike Pence a presque suivi ce plan le 6 janvier et ne s’est abstenu que lorsque son compatriote indien Dan Quayle l’a convaincu qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire. Aucune démocratie n’est saine si elle repose sur quelqu’un comme Quayle qui tire de l’abîme quelqu’un comme Pence.

« C’est ironique, étant donné la prévalence du mot « sifflet » dans le discours populaire pour désigner des choses que tout le monde peut réellement entendre, mais il y a quelque chose dans le ton spécifique de la menace qui met peut-être à rude épreuve la capacité de certaines institutions à traiter » Tim Murphy de The Nation a écrit en contemplant la note d’Eastman. « Ils ne sont pas programmés pour s’attaquer à des problèmes comme celui-ci – cela perturbe l’équilibre confortable qui définit beaucoup de médias politiques…. Mais ce qui s’est passé à la fin de la présidence de Trump, et semble susceptible de se reproduire si nous continuons à l’ignorer, est un problème existentiel. Il n’y a pas d’équilibre ici.

Les vœux pieux – la foi obstinée que quelqu’un fera quelque chose pour mettre un terme à tout cela – est un réconfort que nous ne pouvons plus nous permettre. Si les 21 premières années de ce siècle maudit et endommagé ont prouvé quelque chose, c’est que les institutions que nous attendons pour tout maintenir ensemble sont en fait faites de caoutchouc bon marché, malléable au point de se diviser et minées par le motif du profit au sein de la politique électorale. Pour chaque M. Smith qui se rend à Washington, il y a une centaine de Joe Manchin qui voteront contre l’alimentation des bébés affamés dans leur propre arrière-cour si cela empêche les cheminées de charbon de souffler de la fumée dans un ciel brisé.

Faire semblant que les élections de 2022 et 2024 dépendent de ce que Biden peut faire (tout en ignorant presque complètement le terrorisme électoral de McConnell) est un jeu préféré de la classe des experts politiques d’élite. C’est aussi un pacte constitutionnel de suicide au milieu des campagnes de désinformation menées par Fox, Newsmax, Breitbart et OANN.

Ce média pro-Trump est un moteur redoutable en soi et a accéléré son dialogue fasciste avec brio. Tucker Carlson de Fox News a défendu à plusieurs reprises la théorie du complot du « remplacement », l’idée que les démocrates veulent « remplacer » les Blancs par des « étrangers ». Les marcheurs du pouvoir blanc à Charlottesville ont été entendus scander : « Vous (ou les « Juifs ») ne nous remplacerez pas ! en portant des torches. C’est une idée qui existe depuis très longtemps.

Cette rhétorique de « remplacement » a valu à Carlson la condamnation de l’Anti-Defamation League, qu’il a balayée la semaine dernière lorsqu’il a déclaré : « En termes politiques, cette politique est appelée« le grand remplacement », le remplacement de l’héritage américain par des Américains plus obéissants. des gens de pays lointains. Ils s’en vantent tout le temps, mais si vous osez dire que ça arrive, ils vous crieront dessus avec un maximum d’hystérie.

Ceux qui pensent que ce sont des journalistes non-Trumpistes qui renforcent Trump en le couvrant se méprennent profondément sur la dynamique en jeu. Tout d’abord, ni Trump ni son peuple ne lisent Truthout ou ne regardent MSNBC. Ils fuient les gens comme nous comme des vampires contrariés, et il n’y a pas moyen d’y remédier d’ici l’heure du scrutin. Comme des fourmis dans l’ambre en colère, sa base est enterrée dans sa propre atmosphère de peur, de théorie du complot et de rage. Au contraire, notre couverture a empêché des millions de personnes de tomber dans son coin.

C’est profondément laid et inconfortable à gérer au quotidien, mais la couverture des singeries de Trump à l’avenir n’alimentera plus la machine comme par le passé. Peut-être que si les grands réseaux n’avaient pas donné à ses diatribes fascistes tout ce temps d’antenne gratuit en 2016, cette chose aurait pu être contenue, mais c’est du sang sous les ponts. Comment le loup est entré dans la maison est beaucoup moins important en ce moment que de savoir exactement ce que le loup fait. Nous pouvons avoir un jugement sur la causalité une fois que la menace est de l’autre côté de la porte.

Je le redoute, plus que je ne peux l’expliquer adéquatement. L’astuce sera d’aborder cela avec une conscience critique. N’écoutez pas ce que Trump bêle lors de ses diatribes quotidiennes, et si vous êtes du genre médiatique, ne le diffusez pas. Plus de “Pouvez-vous croire qu’il a dit cela ?!” histoires, s’il vous plaît. Plus de couverture gratuite de mur à mur de son « yay fascisme ! » des rassemblements non plus. Au lieu de cela, observez ce qu’il fait et, plus important encore, observez ce que son peuple fait.

Cette chose ne vient pas ; c’est ici. Attendre un acte d’accusation de la Géorgie ou de l’État de New York pour jouer le rôle du deus ex machina dans ce jeu passionnel démocratique n’est pas suffisant, car cela pourrait très bien ne pas arriver, ou pourrait arriver trop tard. Après une belle petite pause, il est temps de se replonger dans le feu de la benne à ordures. Ce n’est pas un exercice.

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur du New York Times et un auteur à succès international de deux livres : War on Iraq: What Team Bush Doesn’t Want You to Know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver chez PoliPointPress.