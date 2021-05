Donald Trump de retour! L’ancien président organisera des rassemblements dans quelques semaines pour obtenir un soutien | Monde | Nouvelles

Le 45e président américain a fait profil bas depuis son départ de la Maison Blanche d’une manière sans précédent en janvier. Mais maintenant, quatre mois après les émeutes meurtrières de Capitol Hill, les collaborateurs de M. Trump auraient élaboré des plans pour organiser des événements de campagne en juin afin de permettre son retour. Selon le Daily Mail, les deux rassemblements seront suivis d’un troisième début juillet alors que l’ancien dirigeant républicain entend faire des vagues au début de l’été.

Un conseiller familier avec la planification a déclaré: «Le président a hâte de se remettre sur les rails et nous recevons de nombreuses offres et invitations de la part de candidats et de causes politiques dans différents domaines».

Suite aux scènes déchirantes du Congrès le 6 janvier, de nombreux républicains ont cherché à se distancer de M. Trump.

Et la semaine dernière, les candidats républicains à la présidentielle 2024 ont rencontré l’ancien dirigeant américain lors d’un rassemblement privé à Austin, au Texas.

L’événement a été présenté comme un remerciement pour les donateurs républicains pour une campagne d’enregistrement de l’État.

Il a offert aux candidats à la présidentielle une chance de tester leur terrain – si l’ancien président décide de ne pas se présenter à nouveau.

M. Trump, 74 ans, n’a pas été invité et n’était pas non plus au centre de l’événement.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui étudie une candidature pour le bureau ovale, a déclaré aux invités: “Les élections sont terminées, Biden a gagné. Nous devons juste le battre en 2024.”

Pendant ce temps, M. Pompeo a semblé lancer une rhétorique rappelant les discours de M. Trump en donnant un examen approfondi des affaires mondiales, avec un accent particulier sur la Chine et l’Iran.

Le mois dernier, M. Trump a parlé de ses considérations pour essayer à nouveau pour un deuxième mandat à la Maison Blanche.

Il a déclaré qu’il «pensait à 100% à courir à nouveau» et a promis: «Nous réussirons très bien.»

Depuis que lui et l’ancienne première dame Melania Trump ont quitté Washington, les deux hommes vivent dans leur retraite de Mar-a-Lago en Floride et sont en grande partie tenus à l’écart des projecteurs.

L’ancien président a cependant été aperçu à Trump Tower, son gratte-ciel new-yorkais sur la Cinquième Avenue.

Un sondage mené lors de la convention des conservateurs de CPAC plus tôt cette année a révélé qu’un peu plus de la moitié (55%) des participants voteraient pour M. Trump lors de la course aux candidatures de 2024.

L’ancien magnat de l’immobilier de New York reste incroyablement populaire parmi les électeurs républicains en ce moment, battant Ronald Reagan, George W. Bush et George HW Bush dans un récent sondage demandant qui devrait être le modèle pour la prochaine génération de chefs de parti.

Le sondage . / Ipsos a été réalisé du 7 au 10 mai.

Au total, 1 005 adultes américains y ont participé.