Donald Trump déchire Biden et la crise frontalière lors du mariage de Mar-a-Lago – «  Tu me manques encore?  » | Monde | Nouvelles

L’ancien président a pris le micro lors d’un mariage dans sa station balnéaire de Palm Beach, en Floride, pour rencontrer son successeur samedi. M. Trump a publié une série de déclarations de son bureau post-présidence et lors d’apparitions à Mar-a-Lago.

Dans une vidéo de deux minutes lors d’un mariage pour John et Megan Arrigo, M. Trump a demandé à la foule du mariage « me manquez-vous encore? », Avant de dresser une liste de plaintes à propos de M. Biden.

Il a dit à la salle: «La frontière n’est pas bonne.

«La frontière est la pire que quiconque ait jamais vue.

«Qu’est-ce qui arrive aux enfants. Ils vivent dans la misère. «

LIRE LA SUITE: Comment regarder les autorités déplacer un navire bloqué du canal de Suez

Le même jour, M. Trump est apparu sur Fox News pour dire qu’il prévoyait de visiter la frontière mexicaine dans les prochaines semaines.

Il a dit: «Beaucoup de gens veulent que je (visite).

« La patrouille frontalière et les gens de l’ICE veulent que je sois là-bas et m’ont demandé d’y aller. Je sens que je leur dois en quelque sorte. »

L’ancien président a également déclaré que la situation à la frontière était très «dangereuse» et a accusé M. Biden d’avoir annulé sa politique de «rester au Mexique».

NE MANQUEZ PAS …

L’administration de M. Biden a expulsé plus de la moitié des migrants arrivant à la frontière américano-mexicaine dans les trois semaines précédant le 17 mars, en utilisant un ordre sanitaire de l’ère Trump, a rapporté CNN.

La douane et la protection des frontières ont rencontré quelque 103 000 personnes et en ont expulsé plus de 61 000 sous l’autorité de l’autorité sanitaire connue sous le nom de «Titre 42».

Le président a déclaré lors de sa première conférence de presse que «la grande majorité, l’écrasante majorité des personnes qui arrivent à la frontière et qui traversent sont renvoyées».

Ted Cruz, sénateur républicain texan, a publié une vidéo montrant sa visite à la frontière américano-mexicaine.

Il a dit de son expérience: «De l’autre côté de la rivière, nous avons écouté et vu des membres du cartel – des trafiquants d’êtres humains – juste de l’autre côté de la rivière agitant des lampes de poche, criant et narguant les Américains, narguant la patrouille frontalière.

Les résidents de la vallée du Rio Grande ont déclaré qu’une telle crise n’existait pas, malgré l’affirmation de M. Cruz selon laquelle la situation frontalière est le résultat direct des politiques d’immigration de l’administration Biden.