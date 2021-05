Donald Trump déchire la politique mexicaine « ratée » de Biden – « Détruire notre pays ! | Monde | Nouvelles

L’ancien président américain s’est également demandé si M. Biden avait assoupli les restrictions à la frontière mexicaine par incompétence ou par poursuite furtive d’ouverture des frontières.

Il a dit : « La question est de savoir s’ils le font par incompétence ? Ce que je pense. Ou ils le font parce qu’ils croient vraiment que des frontières ouvertes sont bonnes pour ce pays ?. »

Il a ensuite ajouté que l’approche douce de M. Biden avait encouragé des vagues de migrants à tenter de traverser la frontière, et a déclaré :

« Nous avons eu le plus fort de l’histoire de notre pays.

“Très peu de gens. La drogue était en baisse. Le trafic d’êtres humains était presque arrêté.

«Nous avons fait des choses incroyables, et jetez un œil à ce qui se passe actuellement. Et laissez-moi vous dire : ils laissent les gens sortir des prisons. Ils ouvrent leurs prisons. Leurs prisonniers arrivent, leurs assassins, leurs toxicomanes et trafiquants de drogue, d’ailleurs.

« Et les trafiquants d’êtres humains arrivent. Ils les laissent entrer. Ils veulent qu’ils entrent. Ils ne veulent pas d’eux dans leur pays, alors ils disent : “Envoyez-les aux États-Unis”.