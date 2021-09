Donald Trump déchire le président Biden et réfléchit au 11 septembre avant le combat à Holyfield

Ancien président Donald Trump a pris le micro à la Evander Holyfield vs. Vitor Belfort se battre … et il ne lui a pas fallu longtemps pour s’en prendre au président Joe Biden et la crise en Afghanistan.

Comme nous l’avons signalé précédemment, The Donald fournit des commentaires de diffusion alternatifs pour l’événement Triller Fight Club samedi soir … et a ouvert sa première apparition en discutant du 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Bien que Trump n’ait pas mentionné le nom de Biden, il a fait allusion à de “très mauvaises décisions” prises à la fin du conflit en Afghanistan. Il a promis que l’Amérique “reviendrait comme personne ne l’a jamais vu”.

“En tant que pays, les États-Unis, c’est certainement l’un des jours les plus importants … et nous avons eu une très mauvaise semaine à cause de très mauvaises décisions qui ont été prises”, a déclaré Trump il y a quelques minutes. “Et cela l’a rendu encore plus sombre qu’il ne devrait normalement l’être.”

“Nous aimons notre pays et nous allons faire de grandes choses pour notre pays et notre pays va revenir.”

L’ancien président a également rendu hommage aux 13 militaires américains – “de grands guerriers” – qui ont été tués à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul.

Trump est finalement passé à la boxe, affirmant qu’il était ravi de regarder les combattants légendaires sur la carte … y compris Anderson Silva, qu’il a accidentellement appelé “Anderson Silver”.

