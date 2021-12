Donald Trump défend les vaccins | Ligne électrique

Donald Trump insiste sur le fait que les vaccins anti-covid développés sous sa surveillance sauvent des vies. Il est allé jusqu’à dire, en réponse aux réticences de Candace Owens, que « ceux qui tombent très malades et vont à l’hôpital sont ceux qui ne se font pas vacciner. . .et si vous vous faites vacciner, vous êtes protégé. Il a ajouté : « Les gens ne meurent pas lorsqu’ils se font vacciner ».

Trump exagère son cas, comme d’habitude. Les vaccins n’offrent pas une protection absolue contre l’hospitalisation et la mort. Des personnes complètement vaccinées sont décédées. En fait, les vaccins sont un peu moins efficaces que nombre d’entre nous l’espéraient.

Pourtant, Trump a raison de dire que les vaccins sauvent des vies. Et je suis heureux qu’il repousse les anti-vaccins parmi ses principaux partisans, même au prix d’être hué, tout en affirmant en même temps que les gens ont le droit de choisir de se faire vacciner.

Je soupçonne que Trump défend si vigoureusement les vaccins en raison de son rôle dans leur développement. Il considère les vaccins comme une réalisation remarquable pour laquelle il mérite un grand crédit. Comme il l’a dit à Owens :

J’ai trouvé un vaccin avec trois vaccins. Tous sont très, très bons. J’en ai trouvé trois en moins de neuf mois. Cela devait prendre de cinq à douze ans.

Encore une fois, Trump exagère son cas. Il n’a pas inventé de vaccins. Les compagnies pharmaceutiques les ont inventées. Et l’idée que cela puisse prendre jusqu’à douze ans pour les développer étant donné les enjeux est très peu plausible.

Pourtant, Trump mérite le crédit d’avoir facilité les vaccins et du fait qu’ils ont été développés plus rapidement que prévu. Et le fait que Trump ait tant poussé pour le développement et la distribution rapides des vaccins montre qu’il y croyait fermement et qu’il ne se contente pas de les vanter maintenant pour promouvoir son héritage.

Même ainsi, je ne peux m’empêcher de me demander si, si les vaccins avaient été développés pendant la présidence de Joe Biden, et si Trump prévoyait de défier Biden en 2024, il parlerait si bien des vaccins. Je soupçonne qu’au lieu de cela, il serait là avec Candace Owens et d’autres conservateurs qui minimisent leur efficacité.

Avec Trump, il s’agit toujours de Trump, pas nécessairement du monde objectif. Ou alors il me semble.