Donald Trump demande à DC Circuit de bloquer l’assignation à comparaître du 6 janvier

A la veille de la date limite de production, l’ancien président Donald Trump a déposé une demande « d’urgence » pour que le circuit DC bloque temporairement des centaines de dossiers cités à comparaître par le comité restreint pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis – jusqu’à ce qu’il puisse faire appel pour tenter de garder définitivement les documents secrets.

Le dépôt jeudi de l’avocat de Trump Jesse Binnall demande spécifiquement à la Cour d’appel des États-Unis du district de Columbia « une brève injonction administrative pour maintenir le statu quo et permettre à la Cour d’examiner, de manière accélérée, s’il convient d’accorder une injonction en attendant l’appel ».

Les Archives nationales ont accepté de ne pas fournir au comité les informations citées à comparaître, y compris les conversations de Trump avec une quarantaine de personnes remontant à avril 2020 et les informations de données de sondage pour aider le comité à déterminer quand il savait qu’il allait perdre le 2020 élection. Le comité a également recherché 46 pages de documents dans les dossiers de l’ancien chef de cabinet Mark Meadows, ex-conseiller principal Stephen Miller, et ex-conseiller adjoint Patrick Philbin de l’archiviste David Ferriero, l’un des accusés dans le procès de Trump.

Invoquant une nouvelle revendication de privilège exécutif post-présidentiel, Trump a poursuivi le comité d’enquête, son président Rep. Bennie Thompson (D-Miss.), les Archives nationales et Ferriero le 18 octobre, qualifiant les demandes de documents d' »illégales, infondées et trop larges ».

Mardi, le juge de district américain Tanya Chutkan n’était pas d’accord, estimant que le privilège exécutif n’appartenait plus à Trump – si en effet, il pouvait jamais l’affirmer de manière aussi large.

« Les présidents ne sont pas des rois », a écrit Chutkan, « et le demandeur n’est pas président. »

Président Joe Biden a expressément renoncé au privilège sur les documents demandés, a noté Chutkan, refusant une demande distincte d’injonction lors de l’appel de Trump.

La demande d’injonction d’urgence soutient que Trump subira un « préjudice irréparable » si les documents du 6 janvier sont publiés.

En l’absence d’intervention judiciaire, le président Trump subira un préjudice irréparable du fait du déni effectif d’un droit constitutionnel et statutaire d’être pleinement entendu sur un grave désaccord entre l’ancien président et le président sortant. Le président Trump est l’un des cinq seuls Américains vivants qui, en tant qu’anciens présidents, sont chargés de protéger les documents et les communications créés au cours de leur mandat. La GSA, la Presidential Records Act, ses règlements associés et le décret 13489 sont clairs : un ancien président n’est pas simplement une « partie privée ». Au lieu de cela, il a le droit d’être entendu et de demander une intervention judiciaire en cas de désaccord entre le président sortant et les anciens présidents concernant les demandes du Congrès et le privilège exécutif.

La divulgation des documents eux-mêmes est manifestement un préjudice irréparable. Si la Cour n’intervient pas, l’Archiviste pourrait fournir au Comité des informations confidentielles et privilégiées. Une fois divulguées, les informations perdent leur caractère confidentiel et privilégié. Si de tels éléments sont divulgués avant que le président Trump n’ait eu la possibilité d’être examiné en appel, « le droit même que l’on cherche à protéger a été détruit ». [citations removed]