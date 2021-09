Donald Trump dénonce la télévision de fin de soirée “pas drôle”, se souvient de son apparition sur Jimmy Fallon

in

L’ancien président Donald Trump a discuté du mur frontalier, des “fake news” et de l’état de la télévision de fin de soirée dans une interview exclusive vendredi sur “Gutfeld!”

Trump a noté qu’il a fallu deux ans et demi à son administration pour commencer à construire le mur frontalier, mais que ses politiques frontalières ont ralenti l’afflux d’immigrants illégaux et de substances comme le fentanyl à travers la frontière sud.

“Je pense que, franchement, maintenant, on nous accorde beaucoup plus de crédit que je ne l’étais quand j’étais là-bas parce qu’ils voient à quel point c’est mauvais”, a déclaré l’ancien président.

“L’une des choses que j’ai arrêtées était le fentanyl dans une large mesure”, a-t-il poursuivi. “Je l’ai eu en baisse de 81%, c’est une quantité énorme. Maintenant, c’est le triple, le quadruple de ce que c’était.”

Trump s’est également attribué le mérite d’avoir inventé et rendu populaire le terme “fake news”, que l’animateur Greg Gutfeld a qualifié d’une des phrases les plus importantes de cette génération.

« Cela a collé, et vous savez combien de temps cela a pris ? » a demandé Trump. “Environ 24 heures.”

Trump et Gutfeld ont également discuté du changement dans la télévision de fin de soirée, tous deux notant que la plupart des émissions ne sont “plus drôles”.

“Ils ont remplacé l’humour par la colère et ce qu’on appelle le ‘clapot'”, a déclaré Gutfeld. “Ils veulent que les gens applaudissent à propos de leurs opinions et non de leurs blagues.”

Trump s’est souvenu de son apparition dans “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, où il a laissé Fallon toucher ses cheveux pour prouver qu’ils étaient réels. Fallon a attiré les critiques après l’interview pour avoir présenté Trump et s’est ensuite excusé.

“Cela n’a jamais été pareil”, a déclaré Gutfeld, soulignant la forte baisse des notes que Fallon a constatée après s’être excusé pour l’incident.

Trump a également souligné la différence dans la façon dont il a été traité avant et après sa candidature à la présidence, partageant une histoire de la première fois où il a été hué lors d’un événement, notant le choc de sa femme, Melania.

“C’est ce qui se passe lorsque vous vous lancez en politique”, a déclaré Trump.