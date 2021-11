L’ancien président Donald Trump a commenté le procès de Kyle Rittenhouse mardi sur « Hannity » après avoir rencontré l’adolescent à Mar-A-Lago.

Trump a déclaré que Rittenhouse avait fait l’objet d’une « inconduite en matière de poursuites ».

« [Rittenhouse] n’aurait pas dû subir un procès pour cela. Il allait être mort s’il n’appuyait pas sur la détente, ce type qui lui a mis le pistolet sur la tempe en un quart de seconde, il allait appuyer sur la détente. Kyle serait mort », a déclaré Trump.

Le procureur de district adjoint Thomas Binger tient l’arme de Kyle Rittenhouse alors qu’il prononce la plaidoirie finale de l’État dans le procès de Kyle Rittenhouse au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le lundi 15 novembre 2021. Rittenhouse est accusé d’avoir tué deux personnes et blessé un troisième lors d’une manifestation contre la brutalité policière à Kenosha, l’année dernière. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Rittenhouse a abattu Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, lors des manifestations et des émeutes d’août 2020 à Kenosha qui ont éclaté après que la police a tiré sur Jacob Blake, le laissant paralysé de la taille aux pieds. La troisième personne abattue par Rittenhouse, Gaige Grosskreutz, a survécu et a témoigné pendant le procès.

PSAKI REFUSE DE RETIRER LES CARACTERISATIONS DE KYLE RITTENHOUSE PAR BIDEN EN TANT QUE SUPREMACISTE BLANC

« C’est un très bon jeune homme … vient de quitter Mar-a-Lago il y a peu de temps, et il n’aurait jamais dû subir cela. C’était une faute de procureur, et cela se produit actuellement partout aux États-Unis avec les démocrates. «

Le juge a réprimandé l’accusation à plusieurs reprises, notamment pour avoir soulevé le fait que Rittenhouse avait choisi de garder le silence après avoir été inculpé. Le cinquième amendement protège les personnes accusées de crimes de s’auto-incriminer – elles n’ont à révéler aucune information à la police, au ministère public ou à un juge.

Après des jours de délibérations, le jury est revenu avec des verdicts de « non-culpabilité » pour chaque accusation.

« J’étais un innocent de 17 ans qui a été violemment attaqué et qui s’est défendu », a déclaré Rittenhouse lundi dans « Tucker Carlson Tonight ». « J’ai l’impression que ma vie a été extrêmement diffamée … Je ne pense pas que je serais capable de sortir et de trouver un travail sans avoir à faire face au harcèlement. Mais je suis à un endroit maintenant … où je dois avoir des gens avec moi parce que les gens veulent me tuer juste parce que je me suis défendu – et ils sont trop ignorants pour regarder les faits de ce qui s’est passé… Je vois certaines des menaces. Certaines des choses que les gens disent sont absolument écœurantes. «

KYLE RITTENHOUSE RACONTE LES ÉMEUTES DE KENOSHA ET RÉAGIT À LA REPRÉSENTATION DU PROCÈS DANS LES MÉDIAS DANS LE PREMIER ENTREVUE DEPUIS L’ACQUITTE

Kyle Rittenhouse témoigne lors de son contre-interrogatoire lors de son procès au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le mercredi 10 novembre 2021. Rittenhouse est accusé d’avoir tué deux personnes et blessé une troisième lors d’une manifestation contre la brutalité policière à Kenosha, dernière année. (Mark Hertzberg /Photo de la piscine via AP) (Mark Hertzberg /Photo de la piscine via AP)

La couverture médiatique du procès a été critiquée pour avoir déformé les faits, y compris le mensonge selon lequel Rittenhouse a amené le fusil à travers les frontières de l’État. Certains ont depuis corrigé leurs rapports.

KYLE RITTENHOUSE : DIEU A ÉTÉ DE MON CTÉ

L’ancien président a fustigé les médias et réaffirmé qu’ils étaient « l’ennemi du peuple ». Il a cité leur couverture du dossier Steele démystifié comme l’un des nombreux exemples de « fausses nouvelles ».

« Ils sont l’ennemi du peuple et nous pourrions avoir un pays qui serait capable de guérir et de se rassembler, sauf que les médias le fomentent. Ils sont tellement corrompus. Les fake news [media], mais ce sont vraiment les nouvelles corrompues. C’est corrompu ce qu’ils font », a-t-il déclaré. « J’ai dû consacrer beaucoup de temps à de fausses enquêtes. »

« Les gens sont devenus sages à ce sujet … et c’est juste dommage », a-t-il déclaré.

Trump a également condamné l’attaque de Waukesha, dans le Wisconsin, par un « mauvais cookie ».

Mardi soir, la police a déclaré que six victimes avaient été tuées et 62 blessées lors de l’attaque de dimanche après-midi lorsqu’un SUV rouge a foncé dans le défilé. La police a inculpé Darrell Brooks, 39 ans, de plusieurs chefs d’homicide volontaire.

WAUKESHA, WI – 22 NOVEMBRE: La police évacue les débris laissés par un conducteur qui se jette dans le défilé de Noël sur Main Street au centre-ville le 22 novembre 2021 à Waukesha, Wisconsin. Cinq personnes ont été tuées après qu’une personne conduisant un SUV est entrée sur le parcours du défilé et a commencé à frapper des dizaines de personnes. (Photo de Jim Vondruska/.) (Photo de Jim Vondruska/. | Wisoncin DOJ)

« Il était en liberté sous caution et c’était un cookie grossier », a déclaré Trump. « Ce type était fou et un vrai criminel professionnel et un méchant. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il détestait Trump, d’accord ? Il détestait Trump – d’après les premiers rapports – et il devrait le faire. »

Dans les jours qui ont précédé l’attaque, Brooks aurait frappé une femme au visage et l’aurait renversée avec son véhicule, selon des documents de la police. La femme avait des traces de pneus sur son pantalon, selon le rapport. Brooks a été inculpé dans cet incident et a ensuite versé une caution de 1 000 $.

« Il n’aurait pas dû sortir. Il n’aurait jamais dû », a déclaré Trump.

« Pouvez-vous imaginer ? J’ai regardé cette voiture entrer… Je n’ai jamais rien vu de tel… Tout ça à cause d’un méchant. Et il était en liberté sous caution, une caution très faible. Juste une situation terrible, terrible. Je veux dire , tout simplement horrible. »