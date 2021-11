Donald Trump dénoncé pour avoir détenu un compte bancaire chinois secret

Avec toutes les théories folles que le président Trump lance au mur chaque jour, il est un peu difficile de suivre.

Au cours des derniers mois, cependant, il a insisté, avec une ferveur croissante, sur le fait que le président élu Joe Biden avait des liens sérieux avec la Chine.

Au printemps dernier, il a tweeté : « La Chine mène une campagne de désinformation massive parce qu’elle veut désespérément que Sleepy Joe Biden remporte la course présidentielle.

Donald Trump, Jr. s’est même impliqué, faisant ces fausses affirmations cet été : « Pékin Biden est si faible vis-à-vis de la Chine que la communauté du renseignement a récemment évalué que le Parti communiste chinois favorisait Biden. Ils ont également essayé de faire quelque chose d’e-mails piratés pour prouver une sorte de liens financiers entre Biden et la Chine.

Juste un petit problème avec ça : il n’y a pas de liens financiers entre Biden et la Chine. Comment savons-nous cela? Parce que Biden a en fait publié ses déclarations de revenus et nous pouvons voir ses dossiers financiers clairs comme le jour.

Trump, d’autre part, n’a PAS publié ses déclarations de revenus, mais grâce au New York Times, qui a obtenu au moins certaines de ces déclarations de revenus, nous voyons maintenant que le président Donald Trump a un compte bancaire chinois et ce rapport suggère qu’il a perçu des revenus de la Chine pendant son mandat de président des États-Unis.

Mais le New York Times en a obtenu au moins quelques-uns. Et ils ont découvert que Trump a un compte bancaire chinois, et suggèrent qu’il a collecté des revenus de ce pays tout en étant président.

Le compte bancaire en Chine appartient à Trump International Hotels Management, une filiale de Trump qui a connu une énorme augmentation de ses revenus depuis que Trump a pris ses fonctions. Après avoir signalé de petites sommes au cours des années précédentes, en 2017, la première année de Trump à la Maison Blanche, cette entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 17,5 millions de dollars.

Le rapport du Times ne montre pas exactement combien de ces retours proviennent de Chine et l’Organisation Trump refuse de le dire. Mais il existe des preuves suggérant un énorme conflit d’intérêts pour Trump.

Bien sûr, Trump continue de débiter sa rhétorique absurde sur le « virus chinois » et affirmant qu’il « les fera payer » pour avoir « permis » que cela se produise.

Lors du cycle électoral de 2016, il a qualifié son adversaire Hillary Clinton de corrompue. Maintenant, il appelle son adversaire Joe Biden corrompu, affirmant qu’il a des liens secrets avec la Chine, qui a aidé Biden à gagner. Il s’agit probablement d’une mesure destinée à détourner l’attention du public de sa propre implication financière non divulguée avec la Chine.

