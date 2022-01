Donald Trump devrait avoir très peur : cet anniversaire n’était pas une bonne nouvelle pour lui

– de Salon

Donald Trump a dû se réveiller le matin du 6 janvier de l’année dernière avec un terrible pressentiment. C’était le jour où son ennemi juré, Joe Biden, devait être certifié vainqueur de l’élection présidentielle. Il avait passé deux mois entiers, novembre et décembre, à essayer de prévenir ce qui allait se passer ce jour-là. Nous savons maintenant, grâce aux reportages sur la période après l’élection, qu’il n’a rien fait d’autre que jouer au golf et parler à ses avocats externes, comme Rudy Giuliani, et à des conseillers externes, comme Steve Bannon, des façons dont les résultats des élections pourraient être renversé.

Il s’est entretenu avec Bannon le 29 décembre depuis Mar-a-Lago. Bannon a dit à Trump qu’il devait revenir de Floride et être présent à Washington pour préparer le terrain pour ce qu’ils avaient prévu pour le 6 janvier. Cela signifiait qu’il devrait sauter sa grande célébration annuelle du Nouvel An dans son club de Palm Springs, non petite affaire dans le monde de Donald Trump, qui adore être entouré de fans en adoration qui ont payé cher pour être en sa présence. Mais Bannon l’a poussé et l’a poussé fort. Il devait travailler sur Mike Pence. Il a dû prêter attention aux notes écrites par un autre de ses avocats externes, John Eastman, décrivant dans deux scénarios comment Pence – qui présiderait la session conjointe du Congrès le 6 janvier – pourrait refuser de certifier les votes électoraux depuis le champ de bataille. États et lancer l’élection à la Chambre des représentants, où, comme le déclare avec plaisir une note de service, en toutes lettres, « TRUMP GAGNE ».

Trump avait demandé à Pence de l’aider à renverser les élections pendant des semaines. Le 5 janvier, il a coincé Pence dans le bureau ovale et a appelé Eastman, qui se trouvait dans la « salle de guerre » de l’hôtel Willard de l’autre côté de la rue, et les deux ont fait pression sur Pence pour qu’il refuse de certifier suffisamment de bulletins électoraux d’États comme l’Arizona. et la Pennsylvanie et le Michigan de telle sorte que ni Trump ni Biden n’auraient obtenu les 270 votes électoraux nécessaires pour gagner. Soi-disant, dans ce scénario, les bulletins de vote seraient renvoyés aux États où les législatures dirigées par les républicains se réuniraient et nommeraient de nouvelles listes d’électeurs et, encore une fois, en toutes lettres, « TRUMP GAGNE ».

Selon le livre « Peril » de Bob Woodward et Robert Costa, qui a découvert les mémos d’Eastman et fournit l’essentiel des rapports sur ce qui s’est passé entre Trump et Pence, le vice-président s’est opposé lors de cette réunion du bureau ovale du 5 janvier avec Trump. Le lendemain matin, Pence s’est entretenu avec le juge conservateur à la retraite J. Michael Luttig, qui avait été le patron d’Eastman au ministère de la Justice, au sujet d’une lettre qu’il publierait plus tard dans la journée. Suivant l’avis juridique de Luttig, ainsi que celui d’un autre avocat conservateur, John Yoo, Pence a écrit que « mon jugement réfléchi [is] que mon serment de soutenir et de défendre la Constitution m’empêche de revendiquer une autorité unilatérale pour déterminer quels votes électoraux devraient être comptés et lesquels ne devraient pas. »

Selon « Peril », Pence est resté à la résidence du vice-président à l’Observatoire naval le matin du 6 et ne s’est pas rendu à la Maison Blanche. Trump avait commencé à tweeter des menaces voilées dirigées contre Pence à 1h du matin et a continué à 8h17 avec ceci : « Tout ce que Mike Pence a à faire est de les renvoyer aux États-Unis, ET NOUS GAGNERONS. Fais-le Mike, c’est le moment d’un courage extrême ! » Mais Pence est allé directement de chez lui au Capitole, laissant Trump dans le bureau ovale faire ses derniers préparatifs pour le rassemblement sur l’Ellipse, qu’il avait annoncé avec un tweet de décembre : « Soyez là. Sera sauvage !

Woodward et Costa ont fait une tournée d’adieu aux émissions du câble jeudi, apparaissant sur « Morning Joe » et plus tard le même jour sur « The Last Word with Lawrence O’Donnell ». Woodward a diffusé sa propre copie des mémos d’Eastman à l’antenne et a fait référence à plusieurs reprises à une autre liasse de documents qu’il a décrite comme un dossier de recherche du bureau du sénateur Lindsey Graham qui ne montrait aucune preuve de fraude électorale. Liz Cheney est apparue sur CNN, déclarant à Jake Tapper : « ‘Le président des États-Unis est chargé de veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées ; il est responsable de la sécurité des succursales. Ainsi, pour que le président, par son action ou son inaction, par exemple, tente d’entraver ou d’entraver le dépouillement des votes électoraux, ce qui est une fonction officielle du Congrès, la commission examine cela, si ce qu’il a fait constitue ce genre de un crime. Mais c’est certainement un manquement au devoir.

Cheney a déjà parlé de crimes possibles commis par Trump le ou vers le 6 janvier, mais c’est l’apparition de Woodward sur MSNBC qui a vraiment attiré mon attention. J’ai été une sorte de lecteur de feuilles de thé de Woodward depuis l’époque du Watergate, à travers ses divers tomes sur les présidents au fil des années. Ce qui m’a toujours étonné chez Woodward, c’est son refus presque congénital de tirer des conclusions des nombreux reportages qu’il a faits sur les présidents et leurs administrations. Il les interviewera et proposera des citations extraordinaires et des preuves documentaires, mais tout ce qu’il fait, c’est les présenter sans commentaire. Il a été qualifié de «sténographe» pour une bonne raison, en raison de sa réticence ou de son refus catégorique d’analyser ou de tirer des conclusions de certaines des révélations révolutionnaires qu’il a rapportées au fil des ans.

Mais pas cette semaine. Brandissant des poignées de documents et ayant l’air aussi animé que je ne l’ai jamais vu, Woodward a reproché à plusieurs reprises que ce que Trump avait fait en tentant de renverser les élections de 2020 était « un crime contre la Constitution ». Je ne vais pas passer en revue ma bibliothèque Woodward à la recherche de citations, mais je suis presque sûr que c’est la première fois que je l’entends accuser un président ou un ancien président d’un crime.

Je m’attarde sur les récentes apparitions de Woodward à la télévision pour une raison. Depuis son célèbre travail sur le Watergate, il s’est fait un devoir de ne rien signaler à moins de l’avoir confirmé auprès de plusieurs sources ou de l’avoir vu écrit dans un document qu’il a en sa possession. Pour cette raison, Woodward a toujours su beaucoup plus qu’il n’a écrit. Il ne cache pas nécessairement des informations à ses lecteurs, il est simplement méticuleux sur ce qu’il pense pouvoir déclarer comme vrai et ce qu’il ne peut pas. Dans ses apparitions à la télévision, il semble toujours au-delà du boutonnage. C’est clairement un gars qui ne fait pas seulement attention à ce qu’il dit, mais de manière obsessionnelle.

Pas le jour de l’anniversaire du 6 janvier. Bob Woodward semblait sur le point d’éclater, tendant ses liasses de documents comme s’il s’agissait de tablettes qui lui avaient été transmises sur une montagne. Woodward est réticent. Il est prudent. Mais il reflète également très précisément ce que l’establishment de Washington pense et parle entre eux – les bavardages en coulisses du « gouvernement permanent », si vous voulez.

En le regardant à la télévision et en lisant mes feuilles de thé de Bob Woodward, il m’a semblé jeudi qu’il avait entendu parler d’amis et de sources représentant plus qu’une rumeur – que Trump allait finir inculpé d’un crime ou de plusieurs crimes. Il a clairement indiqué qu’il pensait que le comité de la Chambre du 6 janvier était minutieux, presque à l’excès, dans la façon dont il menait son enquête sur les événements avant, pendant et après la journée elle-même. Woodward est un Whisperer de Washington par excellence. Il y travaille depuis près de 50 ans. C’est l’un des gars les moins excitants que j’aie jamais rencontrés. Mais jeudi, alors qu’il était interviewé par Lawrence O’Donnell, il avait l’air d’être sur le point de léviter de sa chaise.

C’est pourquoi pour Donald Trump, le 6 janvier de cette année a été encore pire que le 6 janvier de l’année dernière. Comme Richard Nixon l’a découvert, lorsque Bob Woodward dit que vous avez des ennuis, vous avez vraiment de quoi vous inquiéter.

_______

Lucian K. Truscott IV, diplômé de West Point, a eu une carrière de 50 ans en tant que journaliste, romancier et scénariste. Il a couvert des histoires telles que Watergate, les émeutes de Stonewall et les guerres au Liban, en Irak et en Afghanistan. Il est également l’auteur de cinq romans à succès et de plusieurs films sans succès. Il a trois enfants, vit dans l’East End de Long Island et passe son temps à s’inquiéter de l’état de notre nation et à griffonner follement dans une tentative jusqu’à présent infructueuse d’améliorer les choses. Il peut être suivi sur Facebook à The Rabbit Hole et sur Twitter @LucianKTruscott.