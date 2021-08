Donald Trump dit que Joe Biden aurait dû bombarder l’enfer du kit militaire américain | Monde | Nouvelles

in

Lors d’une furieuse diatribe sur Fox Business News, l’ancien président des États-Unis s’en est pris au retrait « fou » et « embarrassant » du président Joe Biden d’Afghanistan. M. Trump a souligné à quel point M. Biden avait si mal géré le retrait que les États-Unis avaient remis pour “un milliard de dollars” d’équipements aux talibans alors qu’il aurait plutôt “bombardé” tout cela avant de sortir. Ses commentaires furieux surviennent alors que les talibans ont été photographiés brandissant des fusils d’assaut fabriqués aux États-Unis, conduisant des humvees fournis à l’armée afghane et photographiés dans d’anciennes bases aériennes américaines, y compris la base aérienne de Bagram.

M. Trump a déclaré: «Vous ne retirez pas l’armée en premier, vous retirez l’armée en dernier.

“C’est comme le capitaine du navire si le navire coule… Vous enlevez d’abord les gens”

L’ancien président a ajouté que les Américains seraient d’abord sortis sous sa décision, puis “ceux qui nous ont aidés” se référant aux interprètes et autres Afghans qui ont aidé l’armée américaine pendant les 20 ans d’intervention dans le pays.

Il a ensuite qualifié le retrait rapide de Biden de “fou” et a qualifié le processus et l’effondrement de l’Afghanistan de “moment le plus embarrassant de notre pays”.

M. Trump a poursuivi en décrivant ce qu’il considérait comme la bonne façon de quitter l’Afghanistan.

Il a insisté : « Vous devez sortir vos gens… puis vous sortez votre équipement.

« Et après avoir sorti votre équipement, vous bombardez les forts pour que personne d’autre ne puisse les utiliser !

« Parce que j’allais le faire, j’ai dit que je voulais chacun de ces forts. »

Ses commentaires interviennent alors qu’un reportage de Sky News en juillet révélait comment les talibans avaient pris le contrôle d’une ancienne base américaine de la province de Wardak, dans le nord du pays.

Le rapport montrait comment les insurgés avaient arraché 900 canons flambant neufs, 30 hummvees, 20 camionnettes blindées, des milliers de cartouches et des boîtes sur boîtes de missiles et de mortiers flambant neufs.

Un commandant taliban a déclaré à Sky News : « La plupart du temps, nous ne comptons pas sur tout cela. Nous comptons simplement sur Allah. Mais cela nous aide beaucoup et cela nous a donné beaucoup de nouvelles armes que nous pouvons utiliser au combat. .”

Les talibans contrôlent désormais l’Afghanistan après 20 ans d’intervention américaine dans le pays.

Cela survient alors que des images émergent d’un effort d’évacuation désespéré des pays occidentaux alors qu’ils se démènent pour faire sortir d’Afghanistan des diplomates, des travailleurs humanitaires ainsi que des interprètes et leurs familles pour fuir le régime brutal des talibans.